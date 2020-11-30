經濟

方正投資者維權未果 尋求再會談 債主斥不公道 債權人身分「抵賴不掉」

【明報專訊】北大方正集團早年以境外「維好協議」方式發債，隨着集團進入破產重整，境外「維好債」卻未獲管理人接納為普通債權一事餘波未了。北大方正的管理人及投資者雖然在上周尾段再跟進事件，但據了解並未有太大進展，事情恐一拖再拖。有持有相關維好債的投資者向本報指出，事件對他們非常不公道，並批評影響整個國家的信用，稱以後不敢再購入維好債。

明報記者 陳偉燊

有不願透露姓名的北大方正維好債投資者接受本報訪問時表示，當初認購方正維好債，原因是覺得維好債也是擔保方式之一，應用較廣，獲市場認可，做法靈活，且發債的都是國企科技企業和知名內地校企。他們投資了方正Dawn Victor發行的債券60萬美元，由北大資源集團提供維好。亦有參與坤智及諾熙發行的方正維好債各840萬美元及100萬美元。他們甚至投資紫光國際發行的維好債160萬美元，獲清華控股提供維好。

稱或推高融資成本 得不償失

對於所購入的維好債不獲納入重整範圍，該債權人批評非常不公道，和國家打擊金融規避行為的做法完全不符。在事件後他留意到穆迪將維好債的信用評級，較其主體降一個等級。該投資者認為，目前中資美元債規模龐大，若因此事而令融資成本上升，完全得不償失。

北大方正集團被頒令重整後，重整管理人包括人行及銀保監，而管理人於9月發出通知，稱不承認境外維好協議投資者之債權。然而早前上海法院就華信集團的裁決則承認華信境外維好債投資者的債權，重燃北大方正集團投資者的希望。

上述方正投資者指出，爆出問題後，一眾維好債持有人募集了資金，在離岸和香港發起清盤呈請獲准，據此才獲得債權資金流向的信息。在此之前，他們所有要求均石沉大海。

「肯定以後不再購維好債」

另一維好債持有人稱，當局做法會危及國家信用，影響海外發債，令人失望。事件對他帶來深刻教訓，「肯定以後不再購維好債」。現時他們希望能夠按市場規則處理事情，他強調：「我們都是北大方正的債權人，這一點是抵賴不掉了。」

儘管較早前已有消息指，北大方正的管理人及投資者雖然在上周尾段再跟進維好債的事件，但是事情至本報截稿前，未見有新的突破進展。目前一眾維好債的持有人，希望再爭取與管理人跟進的機會。

「維好協議」（Keepwell Deed）是境內母公司支持境外發行實體的承諾聲明，但並非具法律效力的擔保協議。然而為了省卻漫長的審批程序，不少內地公司到境外發債時均採用維好協議的方式，如近日有境內債違約的清華紫光，其幾筆已停牌的境外債券正是採用維好協議。據彭博數據，未來兩年為境外維好債的到期高峰（見圖1）。

相關字詞﹕維好債 北大方正集團

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