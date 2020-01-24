蔚藍東岸首輪沽逾九成 匯璽III售51伙

五礦攻港頭炮住宅項目蔚藍東岸，以「開心震撼價」推出，並開出紅盤。市場消息稱，截至昨日晚上10時，項目售出約258伙，佔昨日可供發售的92%。五礦營銷及市務總監方俊表示，最快本周初加推，盼能趕及本周進行次輪銷售，預計加推將有加價空間，加幅約1%至2%。

他又稱，有多組買家購入2伙，其中一組買家斥資近3000萬元購入2個3房戶，為大手時段中涉資最高的一組買家。另中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行有一組客戶透過招標購入項目1座2樓B室，屬實用1212方呎連337方呎平台特色戶，成交價3530萬元，實呎29,125元。

另一邊廂，新地昨日以現樓形式推售港鐵南昌站上蓋匯璽III，涉78伙，單日售出51伙，佔昨日推售的65%。

而日前進行首輪銷售的恒地（0012）鄰近港鐵佐敦站項目本木，至今售出67伙，佔可供銷售的99%，共套現6.7億元，首批單位接近售罄，發展商昨日加推應市。恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝表示，價單3號共36伙，全數為標準單位，由開放式至3房，定價由631.5萬至2247.9萬元，實呎由22,836至22,892元，折實後售價由625.18萬至2,225.4萬元，折實呎價22,607至29,593元，折實平均實呎25,727元。

韓氏稱，個別單位售價輕微上調1%至2%，主要反映單位樓層及坐向，而加推36伙折實後總值逾3.5億元。

中原火炭分行前線代理確診

此外，再有代理確診新冠病毒病，昨日市場消息稱，中原地產一名前線代理確診新冠病毒病，確診前曾參與新盤銷售。中原地產表示，確診者為火炭分行營業員，上周五（27日）確診，確診前最後上班日期為11月20日，上班期間全程戴上口罩。該分行已安排全面消毒，並已安排同舖同事檢測。