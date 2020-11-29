避險需求急降 金價跌穿1800美元 市場極樂觀 美匯收市見兩年半新低

明報記者 歐陽偉昉

市場氣氛擺脫11月初的不明朗，除反映在VIX指數自10月底的40點跌至上周五20點外，由CNN Money編製的恐慌與貪婪指數，亦由1個月前的35點恐懼水平，升至上周五92點的極度貪婪水平。該指數計算波動指數、股價動能、避險資產表現、認購認沽期權交易量等7個指標，現時指數相當接近今年1月初，即環球股市在疫情爆發前的94點水平。

防守型公用股表現落後

投資信心的恢復也可從環球股市表現反映，MSCI世界指數上周五收報2601點，創歷來新高，月初至今上升13.48%；歐洲Stoxx 600指數11月大升14%。美股方面，道指11月初以來累升12.86%，有望成繼1987年1月最佳單月表現，標指和納指亦升11.27%和11.86%，料可成為今年4月以來最大的單月升幅。今年受疫情影響的經濟周期行業更跑贏大市，標普能源行業指數月初至今急升38.29%，金融、工業、原物料指數升幅亦高於標指整體，科技股受市場氣氛帶動在月底轉強，惟防守型的公用股表現落後，僅升1.07%。

與此同時，避險資產下跌，金價上周五收報每盎司1787.79美元，月初至今下跌4.85%，自11月9日輝瑞公布其新冠病毒疫苗有效率高達九成後已連續3周下跌。美匯指數月初至今亦下跌2.4%，上周五收報91.74，收市點數見兩年半新低。Columbia Threadneedle Investments基金經理Maya Bhandari認為，疫苗和總統選舉結果明朗，消除了市場兩個重要的潛在風險，料未來應還有增長空間。

分析：市場過分樂觀

耀才證券研究部總監植耀輝指出，市場對企業盈利未來反彈幅度過分樂觀，疫苗推出時間也未必如市場預期般快速，股市存在大幅震盪的機會，回調時間則難以預料，後市再試頂的機會亦不低，應該逐步小心觀察。他提醒，過去美股上升和下降的速度都相當快速，近期指數累升不少的情况，下調時的殺傷力也會不輕。