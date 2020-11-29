債券違約公平處置 打破「國企信仰」

永煤控股違約市場普遍定調是「遠超預期」，國企背景的公司在前期毫無徵兆、「沒有邏輯」地無法按時足額兌付。「禍根」在哪？內地銀行間市場交易商協會近期已發布公告，對永煤控股的自律調查已基本完成。

根據相關要求，協會已將永煤控股涉嫌違法違規的線索，移送證監會。目前已知的是，海通證券涉嫌參與永煤債券的違規行為。監管層高壓、迅速的調查進度，讓桌下暗中滋生的「勾兌」，開始暴露在聚光燈下。

違法違規行為只是觸發違約的黑手之一。國務院金融穩定發展委員會的最新會議作出判斷，近期違約個案增加，是周期性、體制性、行為性因素相互疊加的結果。

從近年來內地債市違約情况變化來看，當前給市場造成恐慌的並非規模上升，而是結構變化，違約正向國有企業蔓延，同時也必須看到民企違約正在減少。與前兩年相比較，今年內地債市的整體信用違約狀况沒有明顯惡化，但市場上普遍依賴「國企信仰」進行投資，而國企違約一般規模較大，持倉較為集中一些機構會嚴重「受傷」，進而波及整個市場。

協調各方償付 勿失信於市場

債券市場的穩定和健康發展必須強調處置公平，不宜區分國企民企和大型小型，要做到一視同仁。對於重資產規模而忽視經營效益，過度融資而經營效益低下的個別國企，必須加強警惕、果斷處理。

任何風險都應找到責任源頭，監管部門要落實監管責任，地方政府要落實屬地責任，金融生態和環境一旦出現「污染」就要及時從源頭根治。當前，要妥善處理已經發生的違約事件，積極防止風險外溢和傳染。在發生違約事件後的第一時間及處置違約債券的過程中，市場各方參與者應加強溝通和交流，協調各方力量履行償付義務，切勿失信於市場。

未來信用評級應更準確反映風險

同時，監管必須強調「零容忍」，加大處罰力度，維護市場公平和秩序，讓信用債市場的剛性兌付格局打破，讓潛在信用風險更加充分地暴露出來，讓未來的信用評級更加準確地反映違約風險，這才是發展過程中的正確道路。就當下情形而言，釋放風險要把握好力度，一方面要避免風險相互疊加，另一方面要避免防範風險的行為本身加劇風險。由此，債券投資者、債券發行人等要加強溝通，必要時中央級監管部門應適當介入，保證處置過程平順、風險安全化解。

[馮其十 神州新形勢]