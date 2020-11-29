Jeremy Lawson：發掘後疫症時代相對贏家

經濟初步復蘇的速度無疑令人欣慰，但有一點不可不察。早期經濟增長急升其實有賴於各地政府放寬工作模式和社交活動的限制， 但隨着措施鬆懈後，加上一連串公共衛生決策失誤，疫情再次一發不可收拾。如此一來，至今甚少國家能夠適切兼顧重啟經濟與確保民眾安全。正因如此，從美國、英國和歐元區的數據可見，復蘇的步伐已經減慢，個別深受影響的國家及地區甚至不能排除雙底衰退的風險。

疫情再起 個別國家或雙底衰退

近期的疫症消息提醒我們，新冠病毒疫情及其影響仍然充斥各樣變數。復蘇形勢、危機長期破壞程度及疫情下贏家與輸家，將取決於以下因素：（1）公共衛生部門應對疫症再次爆發的表現；（2）疫苗研發及成效，包括政府能否安排易感染人士接種疫苗；（3）若私營市場的需求仍低迷，決策官員是否願意繼續出手，幫助家庭和企業紓困；（4）政府能否作出必要的艱難決定，讓經濟更具備克服新危機的條件，並把握未來的增長機遇。

疫情爆發後，一些在危機前已經湧現的趨勢進一步加快，例如數碼創新及其普及應用，全球化放緩，逐漸依靠財政政策作為需求調控的主要工具，長久以來的經濟和社會不平等問題如何蠶食大眾對政治制度的信任和公共政策選擇的成效，以至長期低息環境對整體資產回報產生的掣肘。

然而，疫情亦催生無人預料到或至少不應如此迅速降臨的新趨勢，例如是工作和旅行模式的變革，以及各界需要不受疫情影響的業務、醫療和社會模式。 同時，危機亦揭示我們尚未準備好應對更嚴重的氣候危機。

乍看之下，未來的考驗似乎形形式式，但其實彼此不乏共同之處， 其一是依賴政府干預措施的表現。若要全面發揮數碼革命的效益，政策與監管必須使更多企業和個人受惠。同樣，各國政府要增加綠色基建的開支，並且就減少碳排放提供充足的誘因，方能實現環球經濟快速減碳（decarbonisation），達至《巴黎氣候協定》目標。同時，除非決策官員着手解決困擾社會的各種不平等問題，否則將無法修復政治碎片化的現象。

第二點是投資行業如何發揮推動的作用。資產經理將市場上的大量資金與投資機會連繫起來， 我們對資本配置的決定，將對未來帶來深遠的影響。因此，藉着重點關注經濟和社會變化的複雜本質，以及深入了解大眾隨着時間不斷演變的期望，我們有能力引領變革，締造更強勁、更加可持續的回報。當中包括在參與企業事務時貫徹更嚴格的ESG（環境、社會及管治）原則，設法對政府施加影響力，並着重我們自身公司的治理方式。

重大結構轉變衍生大量機遇

第三點，投資者需要明白在後疫症時代，政治、經濟和市場環境的考驗亦是難能可貴的契機，因為不同地域、行業和各類資產證券的重大結構轉變勢必衍生大量機遇。簡而言之，市場平均回報可能會較遜色，但不同投資的表現差距將會較大，為主動型投資經理締造跑贏指數平均回報的良機。

通過嚴格的前瞻主題研究，我們着重於發掘後疫症時代周期的相對贏家和結構轉變，然後將投資策略集中在價格尚未反映最大回報潛力的公司、行業、證券、指數和實體資產，以創造具可持續的長線回報。

安本標準投資管理首席經濟師及研究智庫主管

[Jeremy Lawson 投資全局]