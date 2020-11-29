伍禮賢：收購利長遠發展 微盟前景俏

過去一周，匯控（0005）、渣打（2888）、中海油（0883）等表現理想，預料未來數個月，傳統經濟股表現仍優於大市，包括銀行、保險、石油等板塊將持續新一輪價值重估；至於新經濟股雖然今年來升幅較大，在強勁業績數據支持之下，料股價平穩。這兩大因素重疊，料未來港股仍具進一步平緩向上的動力。大市向上及板塊出現輪番炒作，一些短線累積明顯升幅的股份，投資者應警惕短線風險，如在中港及美股市場均熱炒的新能源汽車板塊，需留意短線回調風險。

10.3元可買 上望12元

近日部分新經濟股在高位出現整固，預計部分估值調整至合理水平後，將重新吸引資金追捧，當中微盟（2013）值得留意。微盟為中小企業提供領先的雲端商業及營銷解決方案，透過其軟件即服務（SaaS）產品供應及精準營銷服務。今年以來，微盟受到市場資金青睞，股價年初至今大升2.2倍，過去一個月不少新經濟股在高位回落，微盟仍能錄得7.6%升幅，反映其走勢較同業穩定。

微盟為騰訊（0700）社交網絡服務平台的中小企業提供營銷服務，騰訊更是其第二大股東。另外，微盟近日公布，通過全資附屬公司微盟發展以增資及股份受讓形式，以5.1億元收購上海海鼎信息51%股權。收購完成後，微盟及海鼎產生協同發展，明顯有利微盟長遠發展。是次收購作價不算貴，假如日後疫情受控、海鼎業務復蘇的進度理想，微盟的收入更有進一步擴闊的空間。建議10.3元買入，上望12元，穿9.5元止蝕。

（本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份）

光大新鴻基證券策略師

[伍禮賢 光新點股]