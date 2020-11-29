拜登欲重建盟友關係國民仍多反全球化

過去4年，特朗普政府忙於撤出各種國際合作機制之際，中國卻與亞太14國簽署了《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP），覆蓋全球22億人口、價值26.2萬億美元的經濟產出，相當於全球GDP的30％。中方更表明，將積極考慮加入前身為TPP的《跨太平洋伙伴全面及進展協定》（CPTPP），促進亞太區貿易自由化。

敵對情緒加劇 對華續強硬

新美國安全中心（CNAS）主席范騰（Richard Fontaine）稱，特朗普政府與即將上台的拜登政府之間的差異，是後者容許某程度的多邊主義。雖然拜登不會像特朗普一樣施加許多關稅，但明年仍將繼承特朗普的許多政策，而拜登將維持還是減少對中國徵收的關稅，將在未來相當長的一段時間為「美中關係定下基調」。

拜登及其團隊一直強調將與盟友合作，在環球疫情、氣候變化、關稅，以至中國問題等加強協調。外界預期，新政府將團結國際社會對抗中國。普遍分析認為，美國政壇與美國民間對華的敵對情緒仍會加劇，加上黨派政治極度分裂，拜登將不得不顧及美國的各方利益及訴求，繼續對中國採取強硬姿態。

范騰預期，美國未來的貿易政策，將繼續深受美國政治環境所影響。拜登上台後當務之急，將會是應對疫情、訂定疫苗接種計劃、推動美國經濟復蘇、促進種族平等，以化解社會的矛盾。當處理好內部問題，對華政策將會是美國的優先選項。

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