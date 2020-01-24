中國早部署 拜登重建美領導地位路遙 缺席RCEP與CPTPP 分析：沒有美國 世界續前進

資料來源：CNBC、金融時報

特朗普上台以來奉行「美國優先」政策，連前朝奧巴馬政府與亞太11國簽署的《跨太平洋伙伴關係協定》（TPP），也在特朗普上台後被撕毁。該協議被視為美國連繫太平洋國家圍堵中國的部署。其後日本、加拿大、澳洲等國在2018年訂立《跨太平洋伙伴全面及進展協定》（CPTPP）。

在美國退出TPP後，造就中國深化亞太貿易合作的空間。中方在本月與東盟10國，加上日、韓、澳、紐簽署《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP），規模大於TPP，卻不包括美國。《金融時報》上周的評論文章指出，RCEP的簽訂，反映沒有美國，世界仍在前進。曾擔任美國參議員麥凱恩（John McCain）的外交政策顧問、現為智庫——新美國安全中心（CNAS）主席的范騰（Richard Fontaine）指出，缺席亞太區的重要貿易條約，令拜登將不得不重新構思美國未來在亞太區的經濟領導地位。

「世界規則不再是美國說了算」

《金融時報》指出，拜登要重建美國的國際領導地位並不容易，僅重新加入世界衛生組織（WHO），或《巴黎氣候協定》，並不足以使美國再次引領全球。美國已不像昔日般強大，即使參與國際談判，美國也可能要向其他國家讓利或妥協，這並非美國政界所願。

在美國政界，「美國領導的世界秩序」（American-led world order）、「自由世界秩序」（liberal world order）、「基於規則的秩序」（rules-based order）等用語經常互換使用，這些講法統統指美國建立的世界秩序。事實上，二次大戰後的世界秩序，基本上由美國設計，因此國際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行（World Bank）總部設在美國華盛頓，聯合國總部設在紐約。

特朗普於2016年上台後，質疑世界貿易組織（WTO）等國際機構不再為美國的利益服務。他聲言美國被這些機構欺騙，狠批全球化主義者使美國民眾貧窮。這些言辭背後的含意，是在權力分佈趨向平衡的世界，遊戲規則已不是美國自己說了算，「基於規則的秩序」已逐漸不等同於「美國領導的世界秩序」。

這種國際格局的微妙轉變，將影響拜登的國際事務政策成效。例如拜登聲言，在應對氣候變化的問題上，「美國必須領導世界」，並承諾美國將召集世界主要碳排放國舉行峰會，「鎖定可強制執行的減排目標」。實際上，中國及許多國家都認為，氣候談判唯一的適當場合，是由聯合國舉行。至於美國能否帶領全球實現減排，更不是由拜登拍板。美國的談判伙伴都知道，美國國會對美國的任何國際協議擁有最終決定權。

歐盟一些政策與美國利益相左

根據世銀更新至2016年的數據，美國與澳洲、加拿大等主要盟友的人均碳排放量為15公噸以上，是世界平均水平3倍左右，遠高於中國的7.2公噸及印度的1.8公噸。整體而言，愈發達的國家，人均排放量愈高，如何訂定符合公平原則的減排目標，勢將在美國國內及國際社會遇到複雜的政治角力。拜登提出的解決方法，是保證未來美國參與任何國際談判時，美國的勞工及環保組織領袖從一開始就參與其中。但《金融時報》指出，這種溝通方式可能會使新的貿易協定進展緩慢，而世界不會停下來等待美國。

雖然拜登強調與盟友加強合作，將有助緩和特朗普主政時與歐盟的緊張關係。但歐盟當前的一些政策，其實與美國的利益相左。歐盟正推動向Google、亞馬遜等美國科技巨頭加強規管，並徵收數碼稅。外界預期，拜登也會像特朗普政府一樣，對歐盟的行動加以阻撓。雙方的潛在爭拗，可能妨礙拜登建立由美國帶領的跨大西洋合作新時代。

創造出「自由國際秩序」（liberal international order）一詞的普林斯頓大學學者艾肯伯里（John Ikenberry）指出，「自由國際主義」的觀念，必須與美國霸權區分。他認為隨着美國實力下降，美國與其他民主國家合作的價值更大。不過，拜登將難以說服美國政界，即使與盟友分享權力，美國仍可從參與國際事務中受益。

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