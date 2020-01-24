OPEC+會議周一召開 料押後增產

油價連漲四周

其中，紐約期油周五收市跌18美仙，每桶報45.53美元；倫敦布蘭特1月期油收市升38美仙，每桶報48.18美元；較活躍的2月期油則收升46美仙，每桶報48.25美元。累計本周，布蘭特期油升7.2%，紐約期油升8%，主要受惠於多間藥廠公布的新冠疫苗測試數據正面所刺激。摩根大通表示，新冠疫苗如果順利研發成功，全球原油需求可望在2022年中回升至疫前水平。不過路透社引述3名接近油組的消息人士表示，雖然油價上漲，但包括俄羅斯在內的油組盟國仍傾向於推遲明年石油增產計劃。OPEC+原計劃明年1月將石油產量每日提高200萬桶，約佔全球消費量的2%。分析員指，如果真的如此，油價將有再升空間。

油組多數成員亦預計，由於對需求多寡的不確定性依然存在，油組料將現時的供應限制再維持幾個月。但是這絕非肯定的結果，因為伊拉克和尼日利亞已經對推遲增產公開表示反對，而阿聯酋私底下也頗有微言。

不過，今年油組輪值主席、阿爾及利亞能源部長Abdelmadjid Attar周四曾表示，組織必須保持謹慎 ，因為內部數據顯示，如果決定如期推進石油增產，明年初將會面臨新一輪的石油過剩風險。