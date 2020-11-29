感恩節銷情佳 納指曾破頂

Adobe料網購星期一再創紀錄

Adobe還預計，網購星期一（Cyber Monday）將創下歷史上最高線上銷售額，料線上總銷售額可高達130億美元（約1014億港元），年增38%。Adobe的數據來自美國前100間線上零售商中80間的網站交易，感恩節（26日）當日的電商銷售額已年增近22%至51億美元（約397.8億港元）。

市場估計，今年有更多消費者選擇網購，原因可能與新冠病毒疫情有關，此外，許多零售商從10月開始已在網站上提供優惠折扣，也令消費者沒有太多理由前往商店購物。

《華日》：通用申銀行牌擴汽車金融業務

除了納指破頂，標普500指數亦上升0.2%，收報3638點，同創收市新高；道指收報29,910點，上升0.1%。總結全周，月初跑輸舊經股的納指累升3%，道指和標指累升2.2%。投資者亦追入受惠假期消費的股份，蘋果升0.48%，亞馬遜升0.32%。汽車股通用（GM）則跌0.88%，《華爾街日報》引述知情人士報道，通用擬申請銀行牌照，使其能夠接受存款，從而擴大其汽車金融業務。

港股ADR指數升0.23%

另外，恒指夜期報26,956點，上升0.12%，高水61點，港股ADR指數報26,956點，上升0.23%。中資股ADR向好，中銀香港（2388）ADR折合報25.54港元，較港股高收1.36%，中聯通（0762）ADR折合報4.83港元，較港股高收0.6%。