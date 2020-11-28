緹山居高臨下 俯覽九龍市區全景

明報記者 林尚民 攝影 李紹昌

緹山所處地勢較高，大部分單位均可飽覽九龍半島開揚景觀。項目採低密度超級豪宅設計，提供45伙，分為分層單位、洋房、別墅3種戶型。26個分層單位分為兩座，位於屋苑後排，其中24個標準戶採一梯兩伙設計，全屬3房3套間隔；每座頂層各設一個連天台特色單位，實用面積3017方呎，連2111方呎天台。14幢洋房處屋苑前排，後排則是面積較大、實用面積5128至7171方呎的別墅。

洋房2846呎起

別墅最大7171呎

發展商早前開放兩個現樓示範單位，其中16號洋房實用面積2846方呎，採4房3套，地面層大廳逾500方呎，加上特高樓層，並通過大型落地玻璃門走出1002方呎的花園，空間感十足。客廳擺放一幅橙色及黃色的獨特屏風，與木色為主的大廳相當配襯；客廳放置一組大型梳化，飯廳擺放十人大餐桌，空間仍十分寬敞，大宴親朋絕無難度。同層亦設有一個配備了大量名牌家電爐具的廚房。

沿樓梯直上寢區，通往3間睡房。主人套房與大廳一樣望市區景，其中一個特別之處，是主人浴室設有天窗，天朗氣清時，住戶可在浸浴時觀賞天上的繁星。設計師把另一房間改作書房，作工作或閱讀之用。

主人浴室設天窗 夜賞星空

除了天台可讓戶主親近大自然外，亦設有一個可停放兩部私家車的車庫。配合電動車趨勢，發展商在車庫配備兩部可供電動車充電的裝置，新盤中甚為少見。

發展商亦開放了一個分層示範單位，為實用1760方呎的1座3樓A室，屬3房3套，單位除木材外，加入金屬和皮革裝飾，設計散發硬朗個性。雖然位處中層，但主人房及大廳同可望九龍半島遼闊景觀，另兩間睡房以翠綠樹景為主。

屋苑整體設計加入不少綠化元素，栽種超過100種植物，每座洋房門外更種植不同品種的樹木，讓戶主可享綠油油的生活環境。不過，屋苑前臨龍翔道，部分前排單位或受車輛聲浪影響。

■有片睇

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