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經濟
2020年11月28日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
境外公司駐港辦事處11年首跌 今年6月後調查 擬擴充比例急降8百分點
惠譽：施政報告增下調評級壓力
標普再降機管局獨立信用狀况 年內第3次
港交所擬提高上市門檻 打擊啤殼
綜指或附A股「B股」 料下月准北水買賣
中資金融股做好 恒指一度升穿27000
保就業撐業績 食肆零售股多增派息 大快活中期實蝕3030萬 包浩斯5年首派中期息
資助未挽業績 翠華富臨虧損擴大
京東健康次日孖展超購72倍
再現「微信女股」暴瀉 捷心隆曾跌三成
證監放寬房託投資少數權益物業
駿隆強積金指數本月彈6% 今年累計人均賺逾1.9萬
亞馬遜罷工號召下派花紅 向下月受僱員工派最多2340元
加碼應對疫情 德國擬明年發債1.67萬億
5年投資284億 Dyson拓人工智能
君傲灣業主急套現 1年蝕逾百萬沽 將軍澳區罕見 買家代付15%額印稅
CCL按周跌逾1% 返4月水平
本木首輪開售68伙 即晚近售罄
恒地機利士南路舊樓強拍底價20億
啟德跑道最細住宅地收10標書
陸振球：政府推租津 最終恐落入業主袋
周末睇樓好去處
緹山居高臨下 俯覽九龍市區全景
特色戶呎價逾10萬 九龍樓王
嘉里打造龍駒道豪宅王國
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
[陸振球 樓市解碼]
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