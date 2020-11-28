啟德跑道最細住宅地收10標書

「重量級財團」分途出擊

上述地皮入標者大多為本地龍頭發展商，包括尚未成功插旗啟德的長實（1113）、信置（0083）、永泰地產（0369），另新地（0016）、嘉華（0173）等亦獨資入標，市傳遠展（0035）亦有入標，惟至截稿前未獲證實。值得留意的是，過去以「重量級財團」數度投得啟德跑道區地皮的會德豐、新世界（0017）等，是次則分拆成不同的財團競投，其中華懋伙帝國及建灝合組財團入標，而會德豐及中海外（0688）分別派員入標，但未透露是否獨資競投，新世界則未有入標。嘉華香港地產發展及租務總監尹紫薇表示，集團在區內擁有多個發展項目，認為啟德發展前景吸引，故獨資競投。萊坊執行董事林浩文表示，是次入標數量符合預期，相信各發展商對啟德住宅地皮仍有興趣。雖然政府已撤銷空置稅，但近期經濟環境轉差，預計發展商出價會比較保守；有別於商業地，估計住宅地流標機會不大，預計整個地皮總投資額介乎60億至70億元，落成後以每方呎2.8萬元起出售。

最高估值41億 呎價逾萬

上述地皮面積約59,719方呎，指定作非工業（不包括辦公室、倉庫、酒店及加油站）用途，最高可建樓面32.8萬方呎，預計提供390伙，主要望九龍灣方向海景及東九龍市景。賣地章程指，中標發展商需於地盤西南面一段修建一段4.5米闊的行人通道。綜合市場估計，地皮估值32.8億至41.1億元，預計每方呎樓面價1萬至1.25萬元。