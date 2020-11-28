恒地機利士南路舊樓強拍底價20億

較3年前估值升逾倍

值得留意的是，恒地早在2010年起於紅磡黃埔區共4條街道展開收購，整個項目橫跨黃埔街、機利士南路、寶其利街及必嘉街，多組地盤已統一業權，部分亦正申請強拍，另有多組地盤在近期獲批出強拍令。除上述項目外，毗鄰的黃埔街2至16A號，以及黃埔街26至40A號亦已獲批出強拍令，兩個項目同於下周三拍賣，底價分別為13.63億及13.065億元，即3組地盤強拍底價共47.1億元。據恒地年報顯示，上述重建項目地盤重建面積100.8萬方呎，料為近年市區罕見的大型重建項目。

另土地註冊處資料顯示，九龍城侯王道93號獲財團收購，項目毗鄰為已獲批重建住宅的九龍城廣場及賈炳達道公園，上月下旬獲良星有限公司收購3伙，分別為1至3樓住宅，3伙收購價劃一1880萬元，以實用約1075方呎計，實呎約1.75萬元，涉資共5640萬元。財團已收購業權共75%，只欠地舖未能收購。

財團5640萬購侯王道93號3伙

資料顯示，侯王道93號現為1幢4層的商住物業，據悉樓齡已逾60年，挾港鐵屯馬線可望於明年第三季將全線開通的利好因素下，重建價值獲看高一線。