本木首輪開售68伙 即晚近售罄

本木由恒基代理營業（二）部負責銷售，開售前累收逾1100票、超額15倍，是次發售的68伙，涵蓋開放式戶至3房戶，提供1%折扣，整批折實平均實呎2.4萬元。

其中，實用面積256方呎開放式戶折實入場價574萬元、實用面積752方呎3房戶折實最貴2139萬元，代理指上述兩伙均獲買家選購；另外18樓實用面積233方呎B1室開放式戶，據悉亦售出，折實實呎28,761元（折實價670萬餘元），為首輪銷售最高呎價單位。

賢文禮士9個月首錄逾億成交

此外，新盤市場昨日不乏大額成交，華懋旗下九龍塘賢文禮士，透過招標沽出D號洋房，屬4房4套間隔，實用面積3452方呎連732方呎花園，成交價1.1628億元（連雙車位）、實呎33,685元，為項目9個月來再錄逾億元成交；是次買家成交期為300日，但可申請提前入住。

值得留意的是，賢文禮士去年11月售出的B號洋房，成交價曾高見1.68億元。

至於新地（0016）南昌站匯璽III，今日開展新一輪銷售推出78伙前，同系已屆現樓的將軍澳日出康城晉海，新錄5個月來首宗一手成交，以2320萬元售出2A座55樓A室，屬實用1083方呎4房戶，實呎21,422元。

柏傲莊II開放式實呎高見2.86萬

新世界（0017）及港鐵（0066）合作的大圍站柏傲莊II，昨日沽出第7A座43樓E室，屬實用面積264方呎的開放式戶，成交價755.5萬元、實呎28,617元，創柏傲莊系列10月開售以來呎價新高紀錄，相關成交價料亦屬新界開放式戶新高。

柏傲莊II本月初開售至今累沽1348伙，佔項目單位總數1415伙逾95%，套現逾154億元；項目可售單位尚餘39伙，包括16伙開放式戶及23伙1房戶。

迎海系推9伙 下周二起招標

另恒地牽頭的馬鞍山迎海系列，上載新銷售安排，合共推出9伙於下周二起招標、明年1月18日截標。招標單位包括5伙複式戶，分佈於1期、2期迎海‧星灣、3期迎海‧星灣御，實用面積2709至3401方呎（全部連平台或花園）；另4伙標準4房戶屬4期迎海‧駿岸。