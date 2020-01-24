CCL按周跌逾1% 返4月水平

4區樓價指數齊跌 3個月再現

昨天公布的CCL數據，主要反映本月初樓市表現，其中CCL(中小型單位)報176.40點，按周跌1.27%；惟CCL（大型單位）報171.91點，按周升0.07%，連升兩周共0.39%，近4周豪宅樓價企穩於171點。 四大分區方面，本周指數齊告下挫，是13周、即逾3個月以來再現，港島CCL Mass報183.89點，按周跌1.29%；九龍CCL Mass報174.07點，按周跌0.80%；新界東CCL Mass報187.29點，按周跌1.06%；新界西CCL Mass報163.59點，按周跌2.41%。中原研究部高級聯席董事黃良昇指，近日疫情轉趨嚴峻，以及《施政報告》宣布撤銷非住宅物業雙倍印花稅，對樓價影響將於下月下旬CCL開始反映。

施政報告後首周末二手睇樓減

利嘉閣研究部主管陳海潮表示，第四波疫情爆發，惟一手盤銷情仍暢旺，鎖起部分購買力，同時二手業主未見大幅減價，今明兩天二手屋苑預約睇樓量續受壓，據利嘉閣統計，50個指標屋苑共錄1320組客預約睇樓，按周跌4%，連跌兩周。