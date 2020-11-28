君傲灣業主急套現 1年蝕逾百萬沽 將軍澳區罕見 買家代付15%額印稅

明報記者 張允亭

事實上，將軍澳在疫情下，今年首11個月仍錄逾2900宗二手成交。區內樓齡約14年的君傲灣，屋苑卻出現近年鮮有的二手蝕讓。香港置業分區董事劉浩勤表示，君傲灣1座低層C室，實用面積600方呎，3房間隔。原業主2019年12月918萬元購入，惟最近將單位以800萬元沽出，實呎13,333元，低於市價逾一成。原業主持貨僅約1年，帳面蝕118萬元或約13%離場。因持貨僅約1年，轉手須付15%額外印花稅，惟該辣稅由新買家支付。該買家連同代付辣稅計，是次共以約920萬元入市，即與今次成交單位的市價相若。

首都低市價沽 賠訂後市價重售

後市走勢好淡爭持，日出康城首都就有業主因早前以低於市價售出單位，其後賠訂後以市價重售。該單位為首都2座低層左翼A室，屬實用713方呎3房連儲物房間隔，原於周日以低於市價的800萬元售出，但業主其後賠訂予買家，再以850萬元重新售出單位，即約5日內賣貴50萬元或6%，實呎11,921元，屬市價水平。原業主2014年以520萬元購入，持貨6年，帳面賺330萬元或63%。

海天晉一周兩特色戶二手成交

與此同時，同區屋苑海天晉繼日前有銀主特色戶以3150萬元易手後，再錄得特色單位二手成交。中原高級分區營業董事伍錦基表示，海天晉2座低層A室，實用面積997方呎，採4房1套連工人套間隔，連354方呎平台及617方呎花園，享海景，原業主叫價3300萬元放盤，減至2910萬元成交，減幅約12%，實呎29,188元；原業主2016年8月以1994.13萬元購入，持貨約4年，帳面獲利約915.8萬元或46%。

港景峯3年首見跌穿千萬元

此外，尖沙嘴港景峯最新錄得近3年以來首宗低於千萬元成交。美聯分行區域聯席董事彭文浩表示，該宗成交為港景峯3座低層A室，實用面積457方呎，2房間隔，以998萬元成交，實呎21,838元。由於單位處較低層，故價錢較廉宜，亦是屋苑近3年來，首宗跌穿千萬元的成交。原業主2003年3月SARS疫症期間斥295萬元購入，持貨17年，帳面大幅獲利703萬元或約2.4倍。