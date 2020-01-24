5年投資284億 Dyson拓人工智能

戴森目前的產品包括吹風機、空氣淨化器、照明設備及吸塵機器人等。雖然該公司去年10月宣布放棄電動車項目，認為其「不具商業可行性」，但該公司仍繼續開發相關的儲能技術。戴森表示，今次的研發重點之一，是將其專有的固態電池技術商業化。與現有電池儲能技術相比，戴森研發中的固態電池，被指具有更安全、更潔淨、更持久及更高效的優點。戴森於2015年收購了美國固態電池技術開發公司Sakti3，並爭取在能源儲存密度領域取得突破進展。

研發更安全固態電池

戴森最新的研發資金項目，超出了2014至20年間，其用於研發電動車等新產品的25億鎊開支。戴森行政總裁Roland Krueger表示，是時候投資新技術，例如儲能、機器人和軟件，以提升戴森產品的性能和可持續性。

戴森早前受疫情影響，在其全球1.4萬員工當中，裁減900個職位。不過戴森將會為新的研發項目，僱用更多科學家及工程師。新研究項目將在戴森的新加坡新總部、英格蘭威爾特郡（Wiltshire）園區及菲律賓進行。

科技企業近年為人工智能等科研耗費大量資金，例如Alphabet去年為研發投入了260億美元，當中包括設備及折舊、股票獎勵等支出。在截至2020年9月的財年，蘋果的研發支出亦達到188億美元，相當於其銷售額6.8％。

（綜合報道）

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