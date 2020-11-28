亞馬遜罷工號召下派花紅 向下月受僱員工派最多2340元

上選獎勵將使亞馬遜今年向全球員工發放的特殊獎金超過25億美元，當中包括今年6月向前線員工發放的一次式5億美元獎金。

料美國人感恩節消費51億新高

美國周四的感恩節及翌日的「黑五」，是美國零售業重要的銷售日子。根據市場研究機構Adobe Analytics的數據，今年感恩節的支出，按年增長近22%至51億美元創新高，當中近一半的銷售透過手機交易。Adobe預期，美國消費者在「黑五」的支出可達100億美元，較去年增長近四成。亞馬遜預計，全季收入將首次超過1000億美元（約7800億港元）。投資者看好假日旺季的銷情，零售股午夜前上漲。亞馬遜及Gap的股價早段升0.8%，Shopify升0.7%，而沃爾瑪升0.4%。

亞馬遜將安排聖誕花紅在明年一月發放，倉庫職工及貨車司機將會受惠。效力於亞馬遜送貨平台Amazon Flex的司機，若在12月至少工作20小時，也將可獲100美元獎金。就在亞馬遜宣布發放獎金前，由數十個倡導團體及工會組成「讓亞馬遜結賬」（Make Amazon Pay）聯盟，呼籲亞馬遜職員罷工，以破壞亞馬遜的供應鏈及物流，抗議亞馬遜的薪酬待遇，以及對員工的安全保障不足。該聯盟亦不滿亞馬遜妨礙員工組織工會，並爭取亞馬遜繳納更多稅款，並減少碳排放。

亞馬遜：全季收入首超7800億

英國《衛報》稱，罷工最初在亞馬遜的貨倉發起。自疫情爆發以來，亞馬遜行政總裁貝索斯的財富增加超過700億美元，而亞馬遜員工的薪酬僅輕微增長，且每天要冒健康風險上班。根據亞馬遜上月公布的數據，自3月1日至9月19日，亞馬遜及旗下全食超市在美國約137萬名前線員工當中，近兩萬人感染新冠肺炎，當中包括臨時工及非工作原因受感染的員工。

呼籲亞馬遜職工參與罷工的「國際工會網絡」（UNI Global Union）表示，計劃向亞馬遜經營的市場，或亞馬遜供應商所在的至少15個國家或地區進行罷工及相關行動，當中包括美國、英國和德國。《商業內幕》稱，德國的亞馬遜工人已停工，孟加拉的製衣工人則在供應商門外抗議。在英國，有工會呼籲國會對亞馬遜的「非人性化」工作條件進行調查。亞馬遜被指監視貨倉員工的效率，並以此作為裁員理據。

英明年增設部門 打擊科企壟斷

是次抗議行動的發起者表示，號召罷工的多個團體，合共代表亞馬遜在全球約4萬名員工。不過在美國，亞馬遜員工尚未正式成立認可的工會。亞馬遜發聲明稱，這行動是由誤導或出於私心的團體，所提出的一系列錯誤主張，重申亞馬遜對員工、消費者及社區均有良好紀錄，包括向員工提供安全的工作條件、具競爭力的薪酬及良好福利，並爭取於2040年實現碳中和。

此外，英國政府宣布將在明年4月，在競爭及市場管理局（CMA）之下，增設數碼市場部門（Digital Markets Unit），管理Google和facebook等網絡巨企，希望透過設立限制措施，阻止它們利用市場主導地位排擠對手。

（綜合報道）

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