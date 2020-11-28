證監放寬房託投資少數權益物業

借款限額提升至資產值50%

證監會表示，是次諮詢獲28份回應，容許投資少數權益物業的建議「獲得壓倒性支持」，相信可令制度更具靈活性，做法與海外地區看齊，此外，其他建議亦獲得廣泛支持。證監會表示，將會給予現有房託基金6個月過渡期，以便基金遵守修訂後的關連人士交易規定。

修訂後的《房地產投資信託基金守則》將在會刊憲後生效。

證監會表示，是次諮詢亦收到針對房託基金投資的其他建議，例如有回應人士提議為本地REITs引入強制收購及協議安排制度，以便進行私有化或其他企業重組。

該會表示，此建議或涉及修訂法例，已諮詢政府對下一步行動的意見。

轉達豁免稅項建議 予當局考慮

此外，證監會表示，亦留意到業界提出多條與稅項有關的建議，例如豁免購入本地物業的印花稅、就買賣房託基金單位豁免印花稅等。該會表示，稅項建議已轉達予當局考慮。