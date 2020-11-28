再現「微信女股」暴瀉 捷心隆曾跌三成

單日市值蒸發7.42億

資料顯示，截至11月26日（周四），捷心隆持倉三大券商為名匯證券、禹洲金融及一盈證券，而昨日三大成交券商為富途證券、中銀國際及招銀國際，當中富途是淨賣出金額最多的證券行，招銀國際證券則是淨買入最多的證券行，其次中銀國際。

富途淨賣出最多 買盤集中招銀國際

捷心隆為馬來西亞的建築商，臨近上市時因更換包銷商需押後上市，撤換原用的8家包銷商，改聘3家新包銷商。更換包銷商後的捷心隆超額認購達12.47倍。捷心隆上市後，疑有偽冒分析員的「股票導師」（或俗稱微信女）曾私訊推薦買入該股份，更有人在網上討論區發帖稱捷心隆是「靚股」，推薦買入並建議持股約一周。捷心隆在上市半個月， 炒至最高見2.15元，上市以來累升5倍。直至周四（26日），捷心隆的成交量急增，成交股數由平日的數百萬股增至千萬股，至昨日股價一開市便大插22%，最多跌過三成，以昨日收市28%跌幅計，單日蒸發7.42億元市值。

富昌證券聯席董事譚朗蔚分析指，若公司的業務是非香港，和屬建築行業都均是高危的股份，易被視為「炒作」的對象。譚指，捷心隆的管理層在馬來西亞，未能時刻留意香港的市場，以及屬於較冷門的建築行業，亦少有投資者關注。譚朗蔚提醒，散戶避免買入具有類似特徵股票作投資，以防受騙和減少損失。