京東健康次日孖展超購72倍

【明報專訊】京東（9618）旗下互聯網醫療「獨角獸」京東健康（6618）昨日第二日招股，孖展較前日再倍升，已錄得接近千億元。統計本地7家券商，共計借出987.22億元孖展，該股公開發售額13.5億元，僅計券商孖展，超購72倍。外電昨日報道，京東健康國際配售方面因認購反應熱烈，擬於下周一（30日）提早「截飛」。至於散戶認購方面，將於下周二（12月1日）中午截止。股份將於12月8日掛牌。
華潤萬象遭冷待 孖展僅24億
其他正在招股新股方面，華潤置地（1109）旗下分拆物管華潤萬象生活（1209）受冷待，於多家券商均未有提供孖展。統計3家大型券商，暫時借出23.85億元，僅計孖展，認購已足額。至於佳源國際（2768）分拆物管佳源服務（1153）孖展則僅有輝立借出400萬元，暫不足額。
生科股和鉑醫藥逾1.3萬入場
再有新股加入招股行列，無盈利生科股和鉑醫藥（2142）昨日公布，下周一起招股，定價介乎每股11.7元至12.92元，入場費13,050.2元。招股期至下周四（12月3日）中午12時止，擬12月10日掛牌。公司是次引入9名基礎投資者，共認購9200萬美元（約為7.18億港元），包括貝萊德、HBM Healthcare、高瓴資本等。公司兩項核心資產HBM9161（巴托利單抗）及HBM9036（特那西普），均是由韓國藥企Hanall Biopharma取得大中華區獨家開發權，現時已進入臨牀後期。
此外，路透社旗下IFR昨日引消息指，主打「盲盒」的內地潮流玩具商泡泡瑪特（Pop Mart）國際配售將於下周一接受機構投資者認購，下周二公開發售，料最多集資6億美元（約為46.8億港元），估計公司掛牌後市值可達70億美元（約為548億港元）。