京東健康次日孖展超購72倍

華潤萬象遭冷待 孖展僅24億

其他正在招股新股方面，華潤置地（1109）旗下分拆物管華潤萬象生活（1209）受冷待，於多家券商均未有提供孖展。統計3家大型券商，暫時借出23.85億元，僅計孖展，認購已足額。至於佳源國際（2768）分拆物管佳源服務（1153）孖展則僅有輝立借出400萬元，暫不足額。

生科股和鉑醫藥逾1.3萬入場

再有新股加入招股行列，無盈利生科股和鉑醫藥（2142）昨日公布，下周一起招股，定價介乎每股11.7元至12.92元，入場費13,050.2元。招股期至下周四（12月3日）中午12時止，擬12月10日掛牌。公司是次引入9名基礎投資者，共認購9200萬美元（約為7.18億港元），包括貝萊德、HBM Healthcare、高瓴資本等。公司兩項核心資產HBM9161（巴托利單抗）及HBM9036（特那西普），均是由韓國藥企Hanall Biopharma取得大中華區獨家開發權，現時已進入臨牀後期。

此外，路透社旗下IFR昨日引消息指，主打「盲盒」的內地潮流玩具商泡泡瑪特（Pop Mart）國際配售將於下周一接受機構投資者認購，下周二公開發售，料最多集資6億美元（約為46.8億港元），估計公司掛牌後市值可達70億美元（約為548億港元）。