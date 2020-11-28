資助未挽業績 翠華富臨虧損擴大

翠華半年收入大減48.3%

翠華上半財年收入大減48.3%至4.34億元，期內共獲得香港防疫抗疫基金及「保就業」計劃補貼約3570萬元，截至今年9月底共聘用2500名員工，較3月底大減529人。集團昨收市報0.29元，無升跌。

截至9月底止，翠華在香港及中國分別經營35間及33間餐廳，較3月底淨減少7間及3間餐廳，澳門及新加坡維持不變，分別經營3間及2間餐廳。

未來將加強拓外賣服務

集團指出，中國業務自3月底已有明顯反彈，計劃第四季在港增設3間餐廳，以及在明年3月前主要在大灣區增設4間餐廳，新加坡業務有望回歸正常水平，將審慎尋求於東南亞發展的機會。

另外，未來將加強推廣外賣服務，並探討其他新業務模式，以迎合市場變化。

富臨上半年顧客減45.5%

富臨自去年社會運動後被標籤為「藍店」，上半財年顧客人次約580萬，按年減少約45.5%，收入亦減少47.8%至5.656億元，其中「陶源」系列跌幅最大，達65.5%；「富臨」及「富臨概念」收入亦分別跌53.5%及28.6%。截至9月底止，集團合共在港經營80間餐廳，按年淨減少兩間，期內共獲香港政府抗疫基金的6862.4萬元補貼，員工成本則按年大減50.7%至1.84億元，惟未有披露員工人數。

集團指出，已申請第二期「保就業」計劃並獲3540萬元工資補助，未來積極尋找行業併購機會，並會提升「富臨概念」比例，亦會繼續穩定增加中國分店數目，擴大客戶基礎及提高市場份額。