保就業撐業績 食肆零售股多增派息 大快活中期實蝕3030萬 包浩斯5年首派中期息

明報記者 蕭嘉聰

大快活期內共收到1.22億元的「保就業」計劃資助，佔香港員工成本約29.1%，已全數用作支付薪金，另亦收到持牌食物業界別資助計劃的2090萬元補助，最終帶動純利按年升13.4%，每股基本盈利50.14港，派中期息30仙，按年增加30.4%，涉及資金3886萬元。截至今年9月底止，集團沒有銀行貸款，負債比率為零，銀行存款、現金和現金等價物合計5.62億元。

大快活績後股價曾升4%

大快活昨午公布業績，午後最多升逾4%，收市報18.38元，升3.5%。

至於大快活的主業快餐業務，期內外賣收入佔總營業額升至約四成，集團預計今財年會在港開設更多餐廳，中國內地下半年將開設4間新店，店舖規模會較細，以滿足當地的外送需要。截至今年9月底止，集團在香港及中國分別經營157間及13間店舖，共有5700名員工，較今年3月底減少100人。

優品360獲資助2000萬 派息2000萬

截至9月底止，優品360分別獲香港及澳門政府補助2105.3萬及13.6萬元，帶動中期純利按年大升1.65倍至3568.9萬元，派中期息2仙，按年增加33.3%，涉及資金2000萬元。集團指出，期內在港淨增加10間分店至112間店舖，大多位於社區或住宅區；3間分店位於澳門，亦押後中國零售業務計劃，以待重新通關及解除強制檢疫措施，短期將逐步擴展香港零售網絡，以及尋找適當機會以拓展澳門市場。

包浩斯仍虧損 另派特別息

經營bauhaus、Salad等品牌的包浩斯上半財年營業額按年大跌58.5%至1.706億元，不過獲港澳政府補助1295.1萬元，令虧損收窄至3760萬元，每股基本虧損10.2仙。集團宣布派發中期息2.5仙及特別股息12仙，是2015/16財年以來再次派發中期息，而特別股息就因出售香港物業套現4400萬元而派發，合計涉資5327萬元。

集團預計，未來會整合表現欠佳的零售點，重新集中資源在港澳市場，積極與業主傾談租金。