中資金融股做好 恒指一度升穿27000

北水流入內銀 工行9.53億淨買入

A股銀行股表現強勢，帶動昨日港股的內銀股一同跑贏大市，交通銀行（3328），收報4.35元，上升4.57%，工商銀行（1398）升4.28%，收報4.87元，均為表現較佳藍籌股。A股做好亦帶動內險股上升，中國人壽（2628）上升3.01%，收報18.5元；中國太平（0966）更升5.61%，收報14.3元。

此外，昨日有不少北水流入內銀股，工行和建設銀行（0939）分別錄得9.53億元和8.9億元淨買入，全日港通股淨流入53.1億元。

富昌證券聯席董事譚朗蔚表示，A股自7月起表現強勢，近期準備向上突破，當中最大板塊為金融股，而內銀股和內險股在早前回調後已重拾動力，短線可以看好，大型內銀可選擇工行和建行，中型可選擇招商銀行（3968）。

昨日雖然科指上升，但大型科技股表現乏力，小米（1810）收報26.05元，下跌2.07%，為表現最差藍籌；騰訊（0700）跌0.51%，收報583元；美團（3690）和阿里巴巴（9988）僅升1.3%和0.22%。二線科技股則有好表現，阿里健康（0241）上升6.31%，鴻騰（6088）上升4.25%。

分析：新經濟股弱或拖累恒指

譚朗蔚表示，大型科技股在兩周前拆倉，再也沒有大型資金進入，即使早前小米和京東（9618）創新高後回調，其他更無力再試頂，近期也不會受市場關注。

他預期，新經濟股整體繼續疲弱，科指下月有機會下試跌穿7900點，而恒指受科技股拖累，市場氣氛普通，現時27,000點的阻力較大，若失守26,000點更會出現新一輪調整。