港交所擬提高上市門檻 打擊啤殼

港交所兩項建議方案，部分要求成為全球主要交易所最高（見表）。方案一是跟隨早前市值門檻上調幅度，由2億元至5億元，上調1.5倍，申請上市公司往績期內最近一年盈利須不少於5000萬元，前兩財年累計盈利不少於7500萬元。方案二是根據恒指自1994年至2019年間平均增幅，得出2倍的升幅，公司最近一年盈利須不少於6000萬元，前兩財年不少於9000萬元。根據諮詢文件，若按兩方案審視自2016年至2019年的新股申請，方案一及二將分別有437宗及486宗上市申請屬不合格。

轟新股回佣 編造「人工股東」

此外，近期小型新股上市後頻遭「洗倉」，港交所亦在諮詢文件中炮轟新股亂象。港交所昨指出，部分新股個案發現疑似向投資者提供回佣，令其認購股份的行為，亦發現有公司「編造人工股東基礎」。港交所指出，此類行為均違反《上市規則》的基本原則，將關注部分公司「啤殼」、造市或涉及內幕交易的可能。早前有本地傳媒曾報道，有新股疑似向包銷商提供折扣認購，以令公司能成功定價上市，但掛牌後券商套利售出持倉，公司股價隨即暴瀉。