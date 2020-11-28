惠譽：施政報告增下調評級壓力

強調融合 憂損高度自治

惠譽表示，《施政報告》強調香港與內地之間進一步融合，雖然可能會刺激本港經濟發展，但同時亦突顯香港經濟前景和信貸評級將愈來愈受到內地經濟所束縛。雖然短期內，兩地評級不會趨向一致，但如果在融合過程中，香港的主要宏觀制度，例如獨立貨幣政策， 財政框架和金融監管等的高度自治受侵蝕，就會增加評級下調的壓力。

惠譽又預計，香港未來的政策重點會放在促進與內地進一步經濟一體化上，以鞏固香港作為內地企業主要離岸融資中心的作用。即使螞蟻集團早前叫停上市，但今年以來內地企業在港集資活動強勁。

惠譽先後在去年11月及今年4月將香港評級兩度下調，現時評級為「AA-」，展望「負面」，與內地的「A+」評級只相差一個級別。惠譽此前亦曾數度強調，香港評級取決於其在宏觀制度上是否仍擁有自主權，今年8月，惠譽亞太區主權評級高級董事Andrew Fennell表示，如果香港的獨立財政管理和政策，及獨立金融監管機構體制等自主權仍維持，暫看不到下調香港評級的需要。

另一國際評級機構穆迪今年1月亦將香港信貸評級從「Aa2」下調一級至「Aa3」，前景展望則由「負面」轉為「穩定」。當時穆迪也指出，降級反映港府的自治權受到掣肘或較想像中更加嚴重，又警告若中港體制進一步融合，令香港在立法、司法或行政上的自治權進一步受到限制，將有可能再次下調香港評級。截稿前，穆迪及標普未有表明會否因應《施政報告》調整香港評級。

廠商會：應把握大灣區商機

昨日當選香港中華廠商聯合會（廠商會）新一屆會長的史立德認為，在環球經濟轉差、疫情及貿易保護主義升溫等影響，港商面對前所未有的挑戰，更應該融入中國的發展大局，把握好大灣區及一帶一路商機去渡過難關。