境外公司駐港辦事處11年首跌 今年6月後調查 擬擴充比例急降8百分點

明報記者 歐陽偉昉

境外企業在港設立公司中，地區總部按年減37間至1504間，地區辦事處減11間，至2479間，均為2016年以來首次減少，負責營運香港業務的當地辦事處增加33間，至5042間（見表1）。按地區計算，最多母公司在中國內地的企業來港設立公司，佔整體22%，較去年增2.1個百分點，其次為日本佔15.5%，以及美國佔14.2%，較去年分別減少0.1至0.7個百分點。

外企擬撤離港增1個百分點至4%

調查亦向受訪企業調查選定設立駐外公司地點的因素，受訪企業指簡單稅制及低稅率最重要，有68%認為這是香港有利因素，與去年相若。其次是資訊自由流動，有58%受訪者認為是香港有利因素，較去年降5個百分點。另外，認為法治及司法獨立、政治穩定和安全是香港有利因素仍佔多數，分別為36%和25%，但較去年跌10個百分點，同時認為它們是不利因素上升5和7個百分點，至12%和20%（見表2）。

外企駐港總數在金融海嘯以來首次減少，美國克林信大學經濟系副教授徐家健認為，部分是受經濟下行影響，企業不想在疫情下擴張。調查反映企業認為香港在多方面的有利因素減少，他認為對外企也有影響，但程度要多視乎往後數年數據，及留意區內其他城市是否也有類似趨勢。

受訪企業今年表示，未來3年在港業務保持不變佔比升4個百分點至56%，計劃撤離本港只增1個百分點至4%（見圖2）。有投資銀行家指出，去年以來境外企業從國際媒體得到香港的印象是「混亂」，而6月《港區國安法》訂立加強一國兩制終結的印象，外資企業會否來港設立總部，視乎高層及其家庭成員意願。

投資銀行家：或直接進入內地市場

該投資銀行家指外資來港主要視乎香港是否有商機，特別是大灣區發展。就金融業而言，內地機構在港參與市場增加，外資在「大刁」中少能佔一席位，因此會將資源分至其他市場，甚至直接進入內地市場。有投行亦表示會將新增職位移至新加坡。