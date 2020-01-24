撤辣後尖東舖398萬沽 4年蝕四成

翻查資料，港晶中心商場的交投一向偏低，對上一宗成交呎價低於1萬元的成交要追溯至2012年8月，1樓一個面積約220方呎的商場舖，以164萬元易手，呎價僅7445元，即意味新成交個案為近8年的新低呎價成交。資料顯示，原業主2016年4月650萬元購入，持貨逾4年，帳面蝕252萬元或39%。

盛匯基金988萬購汝洲街舖

另盛匯商舖基金創辦人李根興透露，基金昨日以988萬元連租約購入太子汝州街17號地下B1舖，面積約200方呎，呎價4.94萬元。目前商舖由小食店租用，月租約2.5萬元，購入後可享租金回報3厘。商舖原業主早前以1680萬元放售舖位，以現時成交價計，即減價692萬元或41%。

李又稱，是次以公司轉讓形式（俗稱「賣殼」）交易，不涉印花稅，業主亦沒有因新措施而反價，故決定入市。基金原有兩個商舖亦洽購至尾聲，惟原業主昨日臨場反價，需進一步商討後再作決定。

國泰88拆售5舖 85萬入場

此外，有投資者則趁市場有利好因素求出貨，中原（工商舖）商舖部高級分區營業董事彭慧思表示，獲委託出售灣仔國泰88商場5個舖位，為1個地舖及4個商場舖，面積85至103方呎，放售價由85萬至300萬元，呎價約1萬至3.5萬元，部分單位連租約出售，預計新買家可享租金回報約4.4厘。