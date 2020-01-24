深9複式4460萬賣殼沽 兩年實蝕815萬

市場人士透露，深灣9號3座高層C室，實用1325方呎，屬複式戶，4房3套房間隔，業主原以4500萬元放售，議價後減至約4460萬元「賣殼」沽出，實呎33,660元，買家可節省約669萬元辣稅開支。原業主為外籍人士，因有意返回原居地而售出物業，單位於2018年中以5180萬元「買殼」購入單位，持貨僅約2年，帳面蝕720萬元，連使費計料實蝕約815萬元或16%。

4個月內連沽2伙套現8440萬

該名外籍業主今年7月同以「賣殼」形式沽出同一屋苑2座高層B室，實用1258方呎，成交價3980萬元，實呎31,638元。市場消息稱，該外籍業主於2017年「買殼」購入單位，連同3座高層C室成交，該外籍業主先後沽出市值共約8440萬元物業。

長發邨綠表342萬沽 5年升7倍

另外，市場再錄綠表公屋易手勁賺個案。美聯高級營業經理詹皓泰稱，青衣長發邨1座敬發樓低層05室，實用482方呎，2房間隔，新近以342萬元綠表價售出，實呎7095元。資料顯示，原業主於2015年才向房署一手以未補地價42.3萬元購入單位，5年來帳面勁賺299.7萬元或約7倍。

《施政報告》後，多個屋苑連錄二手成交個案，中原副分區營業經理鍾宏遠稱，屯門巿廣場2座中層G室，實用327方呎，2房間隔，開價500萬元，日前《施政報告》公布後，買家因看準將發展新界西北及鐵路網，故積極議價至深夜，終以473萬元購入單位，實呎14,465元。原業主2014年以339萬元入市，持貨6年，帳面獲利134萬元，升值40%。