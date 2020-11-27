經濟

香港地產

上月官方樓指半年新低 按月跌0.6%

【明報專訊】疫情急速惡化，本港樓價指數亦同樣反覆。差餉物業估價署昨日公布，今年10月本港私樓售價指數再度向下，最新報380.9點，按月跌0.57%，為今年4月以來、近半年新低，按年則升0.7%。總結今年首10個月，私樓售價指數僅升0.45%。業界指出，上述數據未反映第四波疫情對樓市的影響，預計未來兩個月的指數或持續下跌，今年全年樓價最終由升轉跌，微跌近1%。

豪宅按月大跌3.88%

若以單位面積劃分，各類型單位售價指數按月均錄得跌幅，其中以E類單位（實用面積為1722方呎以上）跌幅最大，最新報295.1點，較上月的307點，按月跌3.88%。翻查紀錄，E類單位過去多次亦按月錄3%以上的跌幅，對上一次為去年9月，當時報301.1點，按月跌3.21%。另租金指數方面，10月租金指數報179.3點，按月跌0.05%，連跌兩個月；今年首10個月，租金累跌5.5%。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，差估署10月份售價指數主要反映9月下旬及10月上旬的實際市况，當時疫情表現穩定，確診宗數顯著減少，而且當時新盤市場銷情理想，故售價指數下跌屬意料之外。陳又稱，部分二手業主議價空間收窄，相信數據統計期間，市場上多為減價成交，因而令指數回落。

業界料全年倒跌近1%

近期第四波疫情爆發，陳海潮預計，今年11月份的指數在平穩中略為偏軟，跌幅或收窄至0.3%，12月樓價指數跌幅或擴大至1%或以上，原先預期今年第四季樓價可升3%的預測，將修訂為下跌逾1.5%，並以此推算，全年樓價最終或微跌近1%。

萊坊執行董事林浩文表示，在第四波新冠疫情爆發下，樓市調整仍然持續，未來兩個月樓價，相信仍會繼續向下。林重申，現時樓市「畸形」，住宅樓價仍然高企，一手新盤銷情熾熱，但住宅以外物業如寫字樓、商舖等，價格則下跌，預計今年全年住宅樓價調整跌幅約2%至3%。他呼籲，現時經濟環境下，政府可以放寬額外印花稅SSD的限制， 以增加二手住宅供應量，亦可避免買家湧向一手樓；同時，可協助有現金流壓力的業主套現或減輕負債。

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