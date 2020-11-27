經濟

香港地產

本木蔚藍兩盤共收逾5100票 今起接力開賣

【明報專訊】市場焦點大盤、大圍站柏傲莊II昨日完成第四輪銷售後，另兩個九龍全新盤今日起接力發售，並同於昨日截止認購登記，兩盤共收逾5100票；其中恒地（0012）旗下毗鄰佐敦港鐵站、今晚首輪發售68伙的德成街本木，過去6日累收逾1100票，超額逾15倍。

本木今晚首輪發售68伙

本木首輪發售68伙，當中包括7伙開放式戶、37伙1房戶、18伙2房戶、6伙3房戶，折實價介乎574萬至2139萬元，整批折實實呎平均24,063元，折實價計總值逾6.86億元。

至於內房五礦地產（0230）攻港頭炮、明日首輪發售279伙的油塘蔚藍東岸，五礦地產營銷及市務總監方俊表示，蔚藍東岸上周四開始收票至昨日、8日累收逾4000票，以發價單形式開售278伙計（整批折實平均18,812元），超額認購13倍。蔚藍東岸首輪開售279伙，包括278伙發價單單位，另推出實用1212方呎連337方呎平台的1座2樓B室、4房特色戶招標。

其他新盤方面，路勁（1098）元朗錦田山水盈已獲批滿意紙，部署以現樓形式登場。路勁地產銷售及市場推廣總監鍾彩玲稱，山水盈去年底推出至今累售217伙，佔全盤單位總數331伙約65%，套現逾25億元。

山水盈批滿意紙 部署現樓推

配合新一輪銷售，路勁開放山水盈5號屋現樓連裝修示範洋房，屬3房3套房設計，實用2155方呎、連1109方呎花園及230方呎天台。

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