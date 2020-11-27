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住宅不減辣 柏傲莊II第四輪沽九成 1個月累沽近1400伙 兩年來銷售速度最快新盤

【明報專訊】新一份《施政報告》雖然未就住宅撤辣，但新盤市况在新一波疫情轉趨嚴峻下，仍有不俗表現。新世界（0017）與港鐵（0066）合作的大圍站柏傲莊II，昨展開第四輪銷售，涉及315伙。市場消息指出，即日沽約275伙，佔可售單位近九成，單日吸金逾32億元。事實上，柏傲莊II本月累計4輪銷售已沽出近1400伙，帶動本月整體一手銷量增至約2170宗，超過5月約2140宗，創今年新高。

明報記者 林可為

柏傲莊I及II自今年10月推售以來，兩期共沽逾2100伙，總套現金額達238億元，為今年「賣樓王」，其中本月開展銷售的柏傲莊II，累沽近1400伙，佔今期單位總數1415伙約95%，吸金逾154億元，是繼2018年3月、9月先後推出的會德豐將軍澳日出康城5期MALIBU及南豐日出康城6期LP6，一個月內均售約1400伙後，兩年來銷售速度最快新盤。

柏傲莊兩期沽2100伙 套238億

至於柏傲莊II昨日進行的第四輪推售的315伙，涵蓋開放式至3房戶，實用264至866方呎，折實價719.6萬起，整批折實實呎2.2萬元。代理消息指出，售價最貴的6B座61樓C室，屬實用866方呎3房戶，折實價1990.8萬元，折實實呎22,988元，據悉已售出。

新世界執行副主席兼行政總裁鄭志剛表示，柏傲莊II銷情再下一城創「疫市佳績」，反映市場對優質樓盤渴求，熾熱銷情證明集團的前瞻性及品牌效應進入豐收期，相信未來市場上會有更多新盤加入環保健康莊園生活概念。

新世界營業及市務部總監黃浩賢補充，柏傲莊系列餘下少數未推出的特色單位，最快12月推出招標，而單位數量涉約900伙的第3期，預料最快明年上半年登場。柏傲莊I及II開售以來，共錄得209組大手買家購入兩伙或以上，最高成交額逾6050萬元，選購3伙3房戶及1伙房1房戶。

本月2170宗一手成交 今年新高

雖然市場聚焦柏傲莊II，但其他新盤也不乏大額成交。新地（0016）及市建局合作、已屆現樓的土瓜灣Downtown 38，以887.61萬元售出28樓H至，屬實用291方呎1房戶、連239方呎天台特色戶，實呎30,502元，呎價料成土瓜灣住宅新高指標。另一方面，新地同系南昌站匯璽III，透過招標以3696.6萬元售出6座15樓A室，實用1515方呎，4房間隔、實呎2.44萬元；東半山司徒拔道CENTRAL PEAK，推出3伙實用1665至2104方呎3房、4房標準單位，下周一中午12時至下午3時招標。

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