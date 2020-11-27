代理料今年新加坡樓價難大跌 防疫封關 有本地需求支持

新加坡Property Guru報告指出，當地樓價今年第2季度保持不變，而第1季度下跌了0.9％。另一方面，非有地房地產（有地房產只限本地人購買）價格增長了0.4％，與上一季度的1%下降相反。核心中部地區（CCR）首季下跌2.2％，第二季度則上升了2.7％。中部其他地區（RCR）樓價則下跌1.7％，比上一季度的0.5％跌幅擴大。中部地區以外地區（OCR）的非有地房地產價格上升0.1％，勝於首季下降0.4％。新加坡整體上半年，樓價下降了0.7％。

上半年樓價大跌後已反彈

OrangeTee研究和諮詢部門主管Christine Sun指出，儘管上半年價格下跌如像2008年和1997年的經濟危機，但目前樓價回調，情况似乎沒有最初擔心的那麼嚴重。她補充，在4月和5月的封關及審慎防疫措施，這對第二季度的私人住宅銷售產生了不利影響。市建局季度房地產統計數據顯示，第二季度總交易量下降37.6％至2664個單位，是自2019年第三季度以來的連續三個季度下降，當時交易量為5763個單位。第二季二手市場的交易量亦下降55.1％，至933單位，而新樓銷售下降20.3％，至1713單位。由於買家在封關期間無法進入新加坡，因此成交下跌可理解。

OrangeTee認為，新加坡的房地產市場將繼續受到本地需求支持。URA Realis的7月數據顯示，新加坡人佔非有地私人住宅的80.4％。該數字是自2009年第一季度以來的最高比例。儘管受到全球防疫隔離或封關措施限制，但外國對新加坡住宅的購買仍感興趣。SUN表示，雖然外國買家購買數量與去年相比有所下降，但上一季度的銷售量達到了三位數，其中中國人佔44.3％，馬來西亞人佔15.5％，印度人佔11.9％。鑑於緊張局勢的升級和經濟不確定性的加劇，OrangeTee預計今年整體價格將會有5％調整，將有約14,500至16,800套私人住宅交易。

樓市辣招加重置業成本

房地產仍然是許多新加坡人最喜歡的投資工具之一，準業主可以進行長期投資而不必擔心短期波動。但是，隨着樓市降溫措施實行，購買房地產的成本比以前更加昂貴。準業主必須考慮限制和冷卻措施的額外費用。其中包括諸如「額外購買者的印花稅」（ABSD）和「總債務服務比率」（TDSR）之類的東西。例如，新加坡公民購買第二套房產時必須支付12％的ABSD，對於第三套房及以後的房產，則需支付15％的ABSD。

在TDSR框架下，個人的還貸總額（房屋貸款，信用卡債務等）不得超過收入的60％。TDSR或影響準業主房屋貸款，惟業主除了賣樓，亦可透過放租，等待房地產價格增長。高租金收益可以為準業主帶來可觀的被動收入，亦可以在減少稅收成本的同時獲利。

另外，新加坡上市發展商華業集團（UOL）旗下住宅項目Amber 45，位於新加坡 15 區（東區）格安珀路 （Amber Road），屬於永久地契。項目將在2021年取得臨時入伙證，為單棟高21層的建築，共有139個單位。戶型分別是60個兩房戶，40個三房加客房單位，以及39個四房單位。單位面積614至1798平方呎，入場費由160萬坡元（924萬港元）起。

明報記者 龍彩霞

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