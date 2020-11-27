湯文亮：「薄cut」又嚟啦

以前玩薄cut是很安全，好似去打桌球，薄cut唔到miss咗不用罰分，當時買樓的人與業主簽訂一份臨約之後，就可以用確認人身分賣樓，如果賺了樓價10%，在扣除佣金及印花稅之後有5%落袋；但如果賣唔走就踢契唔成交，要求業主退回訂金，買家踢契並不是樓價下跌，而是升幅只得幾個巴仙，不足以支付佣金及印花稅，又或者買家根本冇能力成交，由於樓價仍然有幾個巴仙升幅，業主亦沒有必要殺訂或者強行要買家成交。所以，玩薄cut的人不知道有危險，直至樓價下跌，業主要強行成交，甚至買賣雙方要對簿公堂。

有能力成交毋須薄cut

現在的業主已經很小心，在簽臨約時已經列明一切法律責任，法庭命令或者修葺令等，並且要求買家確認，如果買家玩薄cut，就隨時偷雞唔到蝕渣米。情况好似去打桌球，薄cut唔到而又miss就要罰分，打桌球的人反而會小心一些，沒有相當把握都不會博波，就算入唔到波都唔會被罰分。

說到底買樓投資亦要講「一膽、二力、三功夫」，有膽去薄cut，睇市功夫十分了得，但冇能力成交，始終都會做輸家。所以，冇能力成交千祈唔好薄cut，有能力成交點解要薄cut？

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]