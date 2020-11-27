經濟
譚新強 中環新譚

投資策略

譚新強：對拜登政策綱領的建議（一）

【明報專訊】雖然美國總統特朗普仍拒絕正式承認在大選落敗，但最少已批准啟動最基本的權力移交步驟。這3周延遲已浪費寶貴抗疫時間，以及無謂犧牲數以萬計美國人性命。雖然美國疾病管制與預防中心（CDC）已呼籲國民不應在感恩節期間旅遊，以防病毒散播得更厲害，但特朗普毫不關心，絕口不提疫情，反而只仍病態式不停作出各種無根據選舉舞弊指控，和吹噓道指到了「神聖」（sacred）的3萬點！股票比人命更「神聖」，大概這就是美國今天的寫照！

股票比人命更「神聖」 美國今天寫照

無論如何，拜登已開始組閣，準備在1月20日宣誓就職，接手這個爛攤子，真不知應否恭喜他。我曾自詡為現代托克維爾（Alexis de Tocqueville，十九世紀法國思想家），經常提出一些對美國的觀察，在此我又再嘗試作出10個拜登上任後的首要政策建議。部分拜登已提及過，部分則連他或許仍未意會到其重要性。有些人可能認為我何必為拜登費神，提出為美國好的意見，他們甚至黑心希望特朗普連任，錯誤以為這就對中國最有利。這想法當然是錯的，仍困於過時的修昔底德陷阱思維。我們全人類活在同一個渺小的「Blue Marble」小星球上，現在最需要的是全球各國同心合力去抗疫，更重要的長期任務是逆轉足以滅絕人類的氣候變化問題。除此之外，如何繼續防止絕對沒有贏家的核戰（另一帶來世界末日的方法），亦當然是中美共同面對的重要問題。

犧牲短期經濟利益 抗疫必需代價

以下為對拜登上任後的首要政策建議：

（1）美國人錯誤地認為特朗普處理經濟較佳，加上拜登有機會加稅，所以今次是選民罕有跟自己荷包作對的一次。拜登知道國民已有嚴重疫症疲勞（我也有），亦擔心經濟，所以暫時答應不會封閉全國經濟。不過，我建議他抗疫政策仍必須傾向嚴謹，原因有三。第一，拜登當選的最大，甚至唯一原因當然就是為了抗疫，所以如抗疫手段仍然拖泥帶水，成效不能立竿見影，那麼國民將非常失望，加上國會仍極大機會續處於僵局（Gridlock），必令拜登往後4年施政更困難。

第二，中國的經驗亦已證明其實犧牲短期經濟（甚至短期人民自由權），是抗疫的必須代價，亦是逐步健康地恢復實體經濟的必經之路。西方無知地以為抗疫與經濟是一個不能並存的二選一抉擇，根本就是個偽命題！

第三，既然多種有效疫苗已成功在望，只需數月已能為很多人注射，所以現時更應盡力抗疫，減少傷亡，因為在此最後階段染病和去世的人，是最無謂和不值的犧牲！

拜登已成立治疫工作小組，其中一位成員為奧巴馬年代、前醫務總監（Surgeon General）默西（Vivek Murthy），歷史上最年輕的一位耶魯醫學院和管理學院的雙畢業生。我認識多名他的同屆同學，對他讚不絕口，既聰明勤奮，EQ亦非常高，跟同學合作和相處得極好。耶魯管理學院擅長訓練公共與私人機構管理能力兼備人才，鼓勵「貴族義務」（noblesse oblige）的公共服務精神，我對師弟的治疫能力，很有信心！

（2）拜登已多次說明他認為美國以至全人類面對的最大挑戰為氣候變化，我當然贊同。他並非空談，已馬上委派前國務卿克里（John Kerry）為氣候變遷總統特使（Special Presidential Envoy for Climate），並將列席國家安全會議（National Security Council, NSC）。此外，據聞拜登亦將設立白宮氣候變化總監（Director）一職。近年克里致力環保，早前曾在《紐約時報》撰文鼓勵中國與全球合作，答應禁止在南極洋範圍進行任何商業活動，包括捕魚和勘探石油資源等，以防南極面臨類似北極冰川完全融化的巨大災難。我相信中國是個負責任的地球持份者，必將遵守一切相關條約，甚至可能扮演帶頭保護南極角色。

拜登已宣布將重返非常重要的《巴黎氣候協定》，亦將停止脫離世衛（WHO）。當然是好事，但脫離和加入如此重要國際組織，並非兒戲小事，對全球能否成功防止暖化，有關鍵影響。雖然中國已成為全球最大碳排放國家，但人均排放量僅為美國人的一半不到。當然美國的累積總碳排放量仍是全球最多，每年排放量仍高佔第二位。

疫情仍肆虐 多國碳排放已反彈

根據專家預測，如要避免達到提高攝氏1.5度的危險暖化臨界點，需要連續10年、每年全球碳排放量遞減7%。今年因疫情肆虐（地球反擊戰？），有望達標；然而，雖然疫情仍然嚴重，但多國的碳排放已有反彈，印度首都新德里，兩周前霧霾嚴重，PM2.5水平升至700以上，能見度跌至0，為今年2月以來首次。感恩節期間，美國飛行旅客雖同比大跌60%，但航班數量仍高近7000班次，只比去年微跌8%，竟仍比前年略多！中國經濟復蘇得比絕大部分國家早且好，預計今年GDP仍有正增長，所以估計全年碳排放量將只跌約4%。

如要成功避免氣候變化的更嚴重災難，全球必須衷誠長期合作，絕不可再出現美國的政策無常反覆情况。中國已作出2060年或之前達到「碳中和」（carbon neutral）的承諾，對發展中國家來講，是件極不容易的事。反過來，全球最發達的美國，又願否作出同樣或更進取的減排承諾呢？

我有另一建議，如要說服冥頑不靈的美國和其他對氣候變化有懷疑，或認為後果未必太嚴重的人（即為數不少，感染右翼思想病毒那些人），可能最好的方法是找出COVID疫情與氣候和環境變化的關係和證據。此學術研究工作非常重要，既需要理論、電腦模式，亦需要實驗證據。

我認為疫情跟氣候和環境變化，極可能有關。愈來愈頻密的超級風暴和巨型山林大火，為氣候變化的直接後果，已是幾乎不爭的事實，只需懂得一點基本物理和物理化學（physical chemistry）就能明白。情况猶如燒熱水，即使未到沸點，水煲內的水流和氣流都必加強和起變化，同樣地，地球暖化，海洋水位、水流和大氣層氣流，也必然加強和出現變化。

這些變化也必導致動物遷徙和生態環境變化，加上人類城市擴張，縮減人類與蝙蝠之類的生活距離，因此接觸頻繁，較容易出現病毒由動物跳到人類的種類跳躍（species jump）。再次，氣候暖化亦可能直接導致病毒基因變異加速，亦有證據顯示冰川融化已釋放本被冷藏的遠古病毒。

美經濟結構問題 非刺激方案能解決

（3）美國人對經濟當然着急。雖然股市不斷創新高，但主要受惠者只是top 1%、0.1%，甚至只是最富有的0.01%。股市只代表整體經濟的20%，且FAAMNNG加上T（facebook、Apple蘋果、Amazon亞馬遜、Microsoft微軟、Nvidia、Netflix、Google和Tesla）等數家科技巨頭，已佔標普指數高達25%以上，突顯在缺乏監管的互聯網年代，贏家通吃的特有現象，亦即蓋掩其餘80%以上的實體經濟所面臨的困境。

美國10月失業率雖已跌回至6.9%，但仍比疫情爆發前升近倍，且隨時可跟隨疫情反彈。再者這些重新增加的就業機會，主要只是低工資、沒有前途的前線服務行業崗位。

美國政客和投資者，仍只追求短視答案，最想國會通過另1萬億美元短期經濟刺激方案，以為這就是萬能解藥。我不否認有此需要，但美國有深遠的經濟結構問題，包括過度消費，基建投資過少，政府債務增長太快，和貧富過度懸殊等問題，都絕非一個簡單刺激方案所能解決的。其實再增加過萬億財赤，接近飲鴆止渴，只會令財政狀况更危險，前天美匯指數已曾跌破今年低位92水平，Bitcoin則似將挑戰歷史高位。

中美關係沒更緊張已算不錯

（4）大家當然極關心中美關係，相信對拜登亦是一個重要外交範疇。傳統上，民主黨較注重民生和內政，包括種族關係、性別和性取向歧視問題、醫療制度和社會福利及環保議題等，這亦是正確的政策重要性次序和方向。但經過4年的所謂民粹主義抬頭，即使特朗普落敗，這股充滿不理性仇恨、國家主義，和種族歧視的邪惡勢力，亦不會如此容易消失。中國的急速崛起，加上COVID疫情最先在中國大規模爆發，令美國人對中國更加猜忌和仇視，在此背景下，即使拜登本人較理性與溫和，但針對中國的貿易、科技和外交政策，實不可能在短期內完全逆轉，變得太溫和。只要雙方關係沒變得更緊張，已算不錯。

我對中美關係仍有不少觀察和建議，另外，美國亦面對其他重要難題，但編輯已催促交稿，只可暫此擱筆，下期待續。

（中環資產持有facebook、蘋果、亞馬遜、微軟、Nvidia、Netflix、Google母公司Alphabet及Tesla的財務權益）

中環資產投資行政總裁

[譚新強 中環新譚]

上 / 下一篇新聞

大家樂多賺8% 靠補貼七折出糧 半年攞3.3億保就業 聘近千人教自助點餐
大家樂多賺8% 靠補貼七折出糧 半年攞3.3億保就業 聘近千人教自助點餐
羅德承：第四波疫情 生意變得淡靜
羅德承：第四波疫情 生意變得淡靜
六福純利倒退41% 總派息持平
六福純利倒退41% 總派息持平
餐飲醫療帶動 毛記盈利逆市增
餐飲醫療帶動 毛記盈利逆市增
京東健康首日超購49倍 近期最熱
京東健康首日超購49倍 近期最熱
港股五連升 見9月新高
港股五連升 見9月新高
康宏股東會變鬧劇 3分鐘即叫停 馬時亨：管治差 公司回應：遭恐嚇威脅
康宏股東會變鬧劇 3分鐘即叫停 馬時亨：管治差 公司回應：遭恐嚇威脅
郭曉群友好陳佩雄 入稟告康宏全體董事
郭曉群友好陳佩雄 入稟告康宏全體董事
許正宇：互聯互通循序漸進擴容
許正宇：互聯互通循序漸進擴容
李嘉誠有份投資 力世紀展示2300萬電動車
李嘉誠有份投資 力世紀展示2300萬電動車
波司登逆市多賺四成 中期息3.5仙
波司登逆市多賺四成 中期息3.5仙
Dynam：彈珠機業務回復七八成
Dynam：彈珠機業務回復七八成
大昌轉蝕1060萬 仍派中期息0.12元
大昌轉蝕1060萬 仍派中期息0.12元
半新股濠江機電瀉八成 疑涉騙局 股評人：勿沾手
半新股濠江機電瀉八成 疑涉騙局 股評人：勿沾手
壹傳媒擬再售台物業套4.7億
壹傳媒擬再售台物業套4.7億
人行：首10月金融讓利1.25萬億
人行：首10月金融讓利1.25萬億
印度拖慢中國手機進口審批 蘋果旗艦新機iPhone 12同遭殃
印度拖慢中國手機進口審批 蘋果旗艦新機iPhone 12同遭殃
Salesforce有意併購 Slack股價急飈38％
Salesforce有意併購 Slack股價急飈38％
迪士尼裁員規模加大至3.2萬
迪士尼裁員規模加大至3.2萬
劉思明：京東健康阿里健康各具優勢
劉思明：京東健康阿里健康各具優勢
張宗永：2050年：銀行零碳排放目標
張宗永：2050年：銀行零碳排放目標
技術取勝：中石化中線走勢轉佳
技術取勝：中石化中線走勢轉佳
盧駿匡：恒指下月或見終極黃金交叉
盧駿匡：恒指下月或見終極黃金交叉
反對純官續任董事票數反彈
反對純官續任董事票數反彈
近半受訪市民聖誕勒緊褲頭
近半受訪市民聖誕勒緊褲頭
劉思明：中小科網股受捧 中軟創新高可吼
劉思明：中小科網股受捧 中軟創新高可吼
周顯：大廚坤時也命也
周顯：大廚坤時也命也
湯文亮：「薄cut」又嚟啦
湯文亮：「薄cut」又嚟啦
代理料今年新加坡樓價難大跌 防疫封關 有本地需求支持
代理料今年新加坡樓價難大跌 防疫封關 有本地需求支持
小字典：組屋、私宅、有地私宅
小字典：組屋、私宅、有地私宅
盧楚仁：金市洗倉式暴跌陸續有來
盧楚仁：金市洗倉式暴跌陸續有來
住宅不減辣 柏傲莊II第四輪沽九成 1個月累沽近1400伙 兩年來銷售速度最快新盤
住宅不減辣 柏傲莊II第四輪沽九成 1個月累沽近1400伙 兩年來銷售速度最快新盤
本木蔚藍兩盤共收逾5100票 今起接力開賣
本木蔚藍兩盤共收逾5100票 今起接力開賣
上月官方樓指半年新低 按月跌0.6%
上月官方樓指半年新低 按月跌0.6%
深9複式4460萬賣殼沽 兩年實蝕815萬
深9複式4460萬賣殼沽 兩年實蝕815萬
撤辣後尖東舖398萬沽 4年蝕四成
撤辣後尖東舖398萬沽 4年蝕四成
佳寧娜強拍海壇街舊樓 底價2.9億高去年估值逾84%
佳寧娜強拍海壇街舊樓 底價2.9億高去年估值逾84%