譚新強：對拜登政策綱領的建議（一）

股票比人命更「神聖」 美國今天寫照

無論如何，拜登已開始組閣，準備在1月20日宣誓就職，接手這個爛攤子，真不知應否恭喜他。我曾自詡為現代托克維爾（Alexis de Tocqueville，十九世紀法國思想家），經常提出一些對美國的觀察，在此我又再嘗試作出10個拜登上任後的首要政策建議。部分拜登已提及過，部分則連他或許仍未意會到其重要性。有些人可能認為我何必為拜登費神，提出為美國好的意見，他們甚至黑心希望特朗普連任，錯誤以為這就對中國最有利。這想法當然是錯的，仍困於過時的修昔底德陷阱思維。我們全人類活在同一個渺小的「Blue Marble」小星球上，現在最需要的是全球各國同心合力去抗疫，更重要的長期任務是逆轉足以滅絕人類的氣候變化問題。除此之外，如何繼續防止絕對沒有贏家的核戰（另一帶來世界末日的方法），亦當然是中美共同面對的重要問題。

犧牲短期經濟利益 抗疫必需代價

以下為對拜登上任後的首要政策建議：

（1）美國人錯誤地認為特朗普處理經濟較佳，加上拜登有機會加稅，所以今次是選民罕有跟自己荷包作對的一次。拜登知道國民已有嚴重疫症疲勞（我也有），亦擔心經濟，所以暫時答應不會封閉全國經濟。不過，我建議他抗疫政策仍必須傾向嚴謹，原因有三。第一，拜登當選的最大，甚至唯一原因當然就是為了抗疫，所以如抗疫手段仍然拖泥帶水，成效不能立竿見影，那麼國民將非常失望，加上國會仍極大機會續處於僵局（Gridlock），必令拜登往後4年施政更困難。

第二，中國的經驗亦已證明其實犧牲短期經濟（甚至短期人民自由權），是抗疫的必須代價，亦是逐步健康地恢復實體經濟的必經之路。西方無知地以為抗疫與經濟是一個不能並存的二選一抉擇，根本就是個偽命題！

第三，既然多種有效疫苗已成功在望，只需數月已能為很多人注射，所以現時更應盡力抗疫，減少傷亡，因為在此最後階段染病和去世的人，是最無謂和不值的犧牲！

拜登已成立治疫工作小組，其中一位成員為奧巴馬年代、前醫務總監（Surgeon General）默西（Vivek Murthy），歷史上最年輕的一位耶魯醫學院和管理學院的雙畢業生。我認識多名他的同屆同學，對他讚不絕口，既聰明勤奮，EQ亦非常高，跟同學合作和相處得極好。耶魯管理學院擅長訓練公共與私人機構管理能力兼備人才，鼓勵「貴族義務」（noblesse oblige）的公共服務精神，我對師弟的治疫能力，很有信心！

（2）拜登已多次說明他認為美國以至全人類面對的最大挑戰為氣候變化，我當然贊同。他並非空談，已馬上委派前國務卿克里（John Kerry）為氣候變遷總統特使（Special Presidential Envoy for Climate），並將列席國家安全會議（National Security Council, NSC）。此外，據聞拜登亦將設立白宮氣候變化總監（Director）一職。近年克里致力環保，早前曾在《紐約時報》撰文鼓勵中國與全球合作，答應禁止在南極洋範圍進行任何商業活動，包括捕魚和勘探石油資源等，以防南極面臨類似北極冰川完全融化的巨大災難。我相信中國是個負責任的地球持份者，必將遵守一切相關條約，甚至可能扮演帶頭保護南極角色。

拜登已宣布將重返非常重要的《巴黎氣候協定》，亦將停止脫離世衛（WHO）。當然是好事，但脫離和加入如此重要國際組織，並非兒戲小事，對全球能否成功防止暖化，有關鍵影響。雖然中國已成為全球最大碳排放國家，但人均排放量僅為美國人的一半不到。當然美國的累積總碳排放量仍是全球最多，每年排放量仍高佔第二位。

疫情仍肆虐 多國碳排放已反彈

根據專家預測，如要避免達到提高攝氏1.5度的危險暖化臨界點，需要連續10年、每年全球碳排放量遞減7%。今年因疫情肆虐（地球反擊戰？），有望達標；然而，雖然疫情仍然嚴重，但多國的碳排放已有反彈，印度首都新德里，兩周前霧霾嚴重，PM2.5水平升至700以上，能見度跌至0，為今年2月以來首次。感恩節期間，美國飛行旅客雖同比大跌60%，但航班數量仍高近7000班次，只比去年微跌8%，竟仍比前年略多！中國經濟復蘇得比絕大部分國家早且好，預計今年GDP仍有正增長，所以估計全年碳排放量將只跌約4%。

如要成功避免氣候變化的更嚴重災難，全球必須衷誠長期合作，絕不可再出現美國的政策無常反覆情况。中國已作出2060年或之前達到「碳中和」（carbon neutral）的承諾，對發展中國家來講，是件極不容易的事。反過來，全球最發達的美國，又願否作出同樣或更進取的減排承諾呢？

我有另一建議，如要說服冥頑不靈的美國和其他對氣候變化有懷疑，或認為後果未必太嚴重的人（即為數不少，感染右翼思想病毒那些人），可能最好的方法是找出COVID疫情與氣候和環境變化的關係和證據。此學術研究工作非常重要，既需要理論、電腦模式，亦需要實驗證據。

我認為疫情跟氣候和環境變化，極可能有關。愈來愈頻密的超級風暴和巨型山林大火，為氣候變化的直接後果，已是幾乎不爭的事實，只需懂得一點基本物理和物理化學（physical chemistry）就能明白。情况猶如燒熱水，即使未到沸點，水煲內的水流和氣流都必加強和起變化，同樣地，地球暖化，海洋水位、水流和大氣層氣流，也必然加強和出現變化。

這些變化也必導致動物遷徙和生態環境變化，加上人類城市擴張，縮減人類與蝙蝠之類的生活距離，因此接觸頻繁，較容易出現病毒由動物跳到人類的種類跳躍（species jump）。再次，氣候暖化亦可能直接導致病毒基因變異加速，亦有證據顯示冰川融化已釋放本被冷藏的遠古病毒。

美經濟結構問題 非刺激方案能解決

（3）美國人對經濟當然着急。雖然股市不斷創新高，但主要受惠者只是top 1%、0.1%，甚至只是最富有的0.01%。股市只代表整體經濟的20%，且FAAMNNG加上T（facebook、Apple蘋果、Amazon亞馬遜、Microsoft微軟、Nvidia、Netflix、Google和Tesla）等數家科技巨頭，已佔標普指數高達25%以上，突顯在缺乏監管的互聯網年代，贏家通吃的特有現象，亦即蓋掩其餘80%以上的實體經濟所面臨的困境。

美國10月失業率雖已跌回至6.9%，但仍比疫情爆發前升近倍，且隨時可跟隨疫情反彈。再者這些重新增加的就業機會，主要只是低工資、沒有前途的前線服務行業崗位。

美國政客和投資者，仍只追求短視答案，最想國會通過另1萬億美元短期經濟刺激方案，以為這就是萬能解藥。我不否認有此需要，但美國有深遠的經濟結構問題，包括過度消費，基建投資過少，政府債務增長太快，和貧富過度懸殊等問題，都絕非一個簡單刺激方案所能解決的。其實再增加過萬億財赤，接近飲鴆止渴，只會令財政狀况更危險，前天美匯指數已曾跌破今年低位92水平，Bitcoin則似將挑戰歷史高位。

中美關係沒更緊張已算不錯

（4）大家當然極關心中美關係，相信對拜登亦是一個重要外交範疇。傳統上，民主黨較注重民生和內政，包括種族關係、性別和性取向歧視問題、醫療制度和社會福利及環保議題等，這亦是正確的政策重要性次序和方向。但經過4年的所謂民粹主義抬頭，即使特朗普落敗，這股充滿不理性仇恨、國家主義，和種族歧視的邪惡勢力，亦不會如此容易消失。中國的急速崛起，加上COVID疫情最先在中國大規模爆發，令美國人對中國更加猜忌和仇視，在此背景下，即使拜登本人較理性與溫和，但針對中國的貿易、科技和外交政策，實不可能在短期內完全逆轉，變得太溫和。只要雙方關係沒變得更緊張，已算不錯。

我對中美關係仍有不少觀察和建議，另外，美國亦面對其他重要難題，但編輯已催促交稿，只可暫此擱筆，下期待續。

（中環資產持有facebook、蘋果、亞馬遜、微軟、Nvidia、Netflix、Google母公司Alphabet及Tesla的財務權益）

中環資產投資行政總裁

[譚新強 中環新譚]