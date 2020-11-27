周顯：大廚坤時也命也

在商界中，往往是「一子錯，滿盤皆落索」。當年黃老坤從內地「踏浪而來」（其實他是循陸路偷渡），從揸鑊鏟搖身變成炒樓炒股票，最高峰時，明珠興業市值高達300億元，只可惜遇上金融風暴，時也命也。

當日他買的天比高和創世紀，如果死揸下去，都可以賺大錢，證明他的眼光奇準，只是時運不佳而已。昨天講過天比高，其實創世紀的利潤更高，主樓之外，另外蓋了兩幢面積小得多的副樓，現在一幢市值都在10億元以上，而他當日的買入價和出售價，分別只不過是4.6億元和2.3億元而已。

若堅持搞地產 今天局面不一樣

當日把房子賣給黃坤的是香植球，他在此居住時，發到嘭嘭聲，黃後來賣了給世茂房地產（0813）的許榮茂，許更加是千億富豪，大佬中的大佬，我同他吃過幾次飯，沉默寡言，很有氣度。據說他是很多慈善計劃的大資助者，在政府和社會都很有地位。由此證明了，天比高的風水也許不怎樣，但創世紀卻是旺地旺屋。

我們一班朋友常常惋惜，當日黃坤如果不轉去搞能源，而是從哪裏跌倒，從哪裏站起，東山復出後繼續搞地產，以他的人脈和能力，再加上2003年至今的樓市大升浪，絕對可以打出另一番局面，賺番百零億，完全無問題。這實在令人嘆息。

[周顯 投資二三事]