盧楚仁：金市洗倉式暴跌陸續有來

2013年聯儲局因經濟環境全面復蘇，並醞釀籌備退市大計。但另一邊廂的歐洲和日本央行卻反過來，準備加入量化寬鬆行列放水救市。當時有黃金大好友大力唱好，說不用怕聯儲局退市，因為有歐洲央行和日本央行加入QE大軍，令金價有機會像坐火箭一樣飈升。但事與願違，面對聯儲局退市的壓力，就算歐洲和日本央行一如預期開水喉放水，但都不能改變金價轉弱的命運。

央行醞釀減量寬利淡

直至2015年12月，聯儲局宣布加息，金價才見底回升，相信是因為退市及加息的消息已完全消化，因此聯儲局宣布加息的一刻，金價隨即出現反高潮而轉勢向上。因此，未來陸續有央行醞釀減少量寬的話，那麼對金價會造成進一步的打擊。雖然金價短線跌至一些重要支持位，相信反彈過後就會即散。

至於上下阻力位方面，大家不妨可以參考移動平均線，至於金價會跌至什麼水平才有反彈，又或者出現超賣，可以參考相對強弱指數（RSI）協助部署買賣策略。

資深外匯及商品獨立分析師

[盧楚仁 金匯商情]