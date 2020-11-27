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盧楚仁 金匯商情

投資策略

盧楚仁：金市洗倉式暴跌陸續有來

【明報專訊】一如所料，正如早前專欄標題「疫苗重創金價 轉勢已成定局」所說，金價給再有新冠病毒疫苗消息一再打沉，現在不單止憑空想像疫苗成功研發，而是變成何時可讓人接種。因為美國FDA已鐵定在12月10日開會，審批輝瑞藥廠所申請的緊急使用疫苗要求。而且就連英國藥廠也同樣成功研發疫苗，並會在12月底在英國大規模開始接種。因此不排除明年第一二季，受疫情困擾的重災區即歐美多國都已全部接種，令經濟活動回復正常及出現復蘇，所以不排除其他國家央行的寬鬆貨幣政策，如加碼量寬已告一段落，令金銀價格出現巨大的洗倉壓力。

2013年聯儲局因經濟環境全面復蘇，並醞釀籌備退市大計。但另一邊廂的歐洲和日本央行卻反過來，準備加入量化寬鬆行列放水救市。當時有黃金大好友大力唱好，說不用怕聯儲局退市，因為有歐洲央行和日本央行加入QE大軍，令金價有機會像坐火箭一樣飈升。但事與願違，面對聯儲局退市的壓力，就算歐洲和日本央行一如預期開水喉放水，但都不能改變金價轉弱的命運。

央行醞釀減量寬利淡

直至2015年12月，聯儲局宣布加息，金價才見底回升，相信是因為退市及加息的消息已完全消化，因此聯儲局宣布加息的一刻，金價隨即出現反高潮而轉勢向上。因此，未來陸續有央行醞釀減少量寬的話，那麼對金價會造成進一步的打擊。雖然金價短線跌至一些重要支持位，相信反彈過後就會即散。

至於上下阻力位方面，大家不妨可以參考移動平均線，至於金價會跌至什麼水平才有反彈，又或者出現超賣，可以參考相對強弱指數（RSI）協助部署買賣策略。

資深外匯及商品獨立分析師

[盧楚仁 金匯商情]

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