劉思明：中小科網股受捧 中軟創新高可吼

恒指早段高開後窄幅上落，午後轉強向上，以全日最高位收市，收報26,819點，升149點或0.56%；國指升1.36%表現較佳。不過，交投偏淡，大市成交1136億元，低於60天平均一成半。

據《明報》港股數據庫，升跌比率53比47，升逾3%佔上升股份一成半多，跌逾3%佔近一成；陽燭對陰燭為49比51，大市好壞參半，買盤動力稍強，但相比上周或本周初有所減弱，買賣均沒有優勢。

地產及相關跌1.4% 表現最差

行業表現也不突出，只有少數表現較為搶鏡。本報數據庫追蹤的30個行業，升跌各佔一半，地產及相關跌1.4%表現最差，緊隨的本地零售服務跌近1%，沽壓不大。上升行業中，金屬及礦石升2.4%，其次軟件服務、中資金融升逾1.6%，各有八九成股份上升，升勢全面。

軟件服務行業中，美團（3690）、騰訊（0700）升逾2%表現較佳之外，焦點在中小型股，中國軟件（0241）、有贊（8083）升約一成或以上，特別是中軟，全日愈升愈有，破頂創出上市新高。中軟受惠國產軟件化，以及車聯網、物聯網和各行業信息化、智能化發展帶來龐大需求，可以看高一線。

華為雲合作伙伴 穩固中軟盈利能力

中國軟件為華為雲的合作伙伴，在華為雲、鯤鵬及產業雲、鴻蒙等各方面持續深化合作；月中公司公布與華為簽署華為HiLink生態服務合作協議，成為HiLink生態方案服務商；HiLink平台是面向智能硬件生態合作伙伴的開放平台，也是連接華為與生態伙伴的IoT生態戰略平台。公司與華為進一步合作，除了為公司建立更穩固的盈利能力，也有助開拓更廣闊市場。

中軟宜待回落至7.5元吸

中軟旗下解放號鴻聯聯創營日前進駐蘇州高鐵新城，藉着省政府車聯網先導區先行先試的政策，結合華為鴻蒙、HiCar等生態能力，開發車聯網解決方案，並以此推廣至全國。中軟進軍發展潛力龐大車聯網大數據和車雲服務市場，推動業務增長。

而在走勢上，中軟近個多星期在7元之上整固，昨天則發力向上，並輕易升穿8元關口；不過，短線升勢過急，宜待後抽回落至7.5元附近吸納，10天線約7.4元成為短線支持位。

[劉思明 數據尋寶]