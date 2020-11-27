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盧駿匡 圖金術

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盧駿匡：恒指下月或見終極黃金交叉

【明報專訊】本周恒指成功突破26,500點並且挑戰27,000點的心理關口，但可惜無功而回。最終以陰燭收市，反映相關水平有一定沽壓。步入11月後，RSI（9）曾多次升近80的嚴重超買水平。假若恒指要進一步上升，短期或要先行調整。 一般而言，調整可以分為兩種，第一種是價格回落，而第二種是以時間替代下跌。即是在日線圖上會出現較長時間的窄幅橫行。

在實戰中，兩者會有截然不同的操作。前者，普遍會運用移動平均線或黃金比率來推算見底反彈的水平。後者，則需要等待技術突破來判斷方向，而在橫行期間不宜急於入市。

倘回補1個裂口 料回落至25800點

技術上，在過去一個月恒指表現可算不俗。10月30日至今形成了3個上升裂口。最近期的一個仍然未有回補。然而，根據過往經驗相關的裂口多會最少回補一個，因此或會有機會回落至25,800點。

執筆時，恒指已經連續15日企穩在250天線之上，假如能夠持續一個月，後市有望可進一步確認牛市二期。與此同時亦帶動50天線的勢頭進一步回升，如果情况不變，料12月可形成終極黃金交叉。

個股方面，資金回流舊經濟股。除此以外亦有不少細價股大幅急升，反映市場氣氛已逐步轉佳。不過，新經濟股斯人獨憔悴，不過假若以中長線作為投資目標，相關股份出現調整或會是分段趁低吸納的良機。

（筆者為證監會持牌人）

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]

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