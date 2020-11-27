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經濟
2020年11月27日星期五
技術取勝
投資策略
大家樂多賺8% 靠補貼七折出糧 半年攞3.3億保就業 聘近千人教自助點餐
羅德承：第四波疫情 生意變得淡靜
六福純利倒退41% 總派息持平
餐飲醫療帶動 毛記盈利逆市增
京東健康首日超購49倍 近期最熱
港股五連升 見9月新高
康宏股東會變鬧劇 3分鐘即叫停 馬時亨：管治差 公司回應：遭恐嚇威脅
郭曉群友好陳佩雄 入稟告康宏全體董事
許正宇：互聯互通循序漸進擴容
李嘉誠有份投資 力世紀展示2300萬電動車
波司登逆市多賺四成 中期息3.5仙
Dynam：彈珠機業務回復七八成
大昌轉蝕1060萬 仍派中期息0.12元
半新股濠江機電瀉八成 疑涉騙局 股評人：勿沾手
壹傳媒擬再售台物業套4.7億
人行：首10月金融讓利1.25萬億
印度拖慢中國手機進口審批 蘋果旗艦新機iPhone 12同遭殃
Salesforce有意併購 Slack股價急飈38％
迪士尼裁員規模加大至3.2萬
劉思明：京東健康阿里健康各具優勢
張宗永：2050年：銀行零碳排放目標
技術取勝：中石化中線走勢轉佳
盧駿匡：恒指下月或見終極黃金交叉
反對純官續任董事票數反彈
近半受訪市民聖誕勒緊褲頭
劉思明：中小科網股受捧 中軟創新高可吼
周顯：大廚坤時也命也
譚新強：對拜登政策綱領的建議（一）
湯文亮：「薄cut」又嚟啦
代理料今年新加坡樓價難大跌 防疫封關 有本地需求支持
小字典：組屋、私宅、有地私宅
盧楚仁：金市洗倉式暴跌陸續有來
住宅不減辣 柏傲莊II第四輪沽九成 1個月累沽近1400伙 兩年來銷售速度最快新盤
本木蔚藍兩盤共收逾5100票 今起接力開賣
上月官方樓指半年新低 按月跌0.6%
深9複式4460萬賣殼沽 兩年實蝕815萬
撤辣後尖東舖398萬沽 4年蝕四成
佳寧娜強拍海壇街舊樓 底價2.9億高去年估值逾84%
技術取勝：中石化中線走勢轉佳
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【明報專訊】太保升穿上升通道頂（圖）
中國有贊需破2元阻力（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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