經濟
張宗永 翼之聯想

投資策略

張宗永：2050年：銀行零碳排放目標

【明報專訊】2050不是王家衛的電影，也不是「後一國兩制」3年。2050是很多環球銀行達到零碳排放的目標年限。繼摩根士丹利、摩根大通、巴克萊、國民西敏寺銀行之後， 最近匯豐銀行亦宣布會在2050年達到零排放。

銀行要「化綠」， 並不是用少點紙及調高辦公室溫度那麼簡單。匯豐銀行的零排放目標分兩個階段：第一個階段是2030年公司運作方面達到零排放， 目標是營運方面的直接花費， 例如物業和交通等；第二階段是2050年在整個客戶業務方面都要達到零排放，後者尤具特殊意義，當中關鍵是計算貸款客戶的排放量。我參考過一些瑞士銀行的減排放計算方法， 他們將貸款客戶仔細分類， 每一個行業都有標準排放率。歐洲在減排放運動方面一直走得比較前，較早時已經有歐洲銀行停止貸款給一些從事與煤有關的企業。

亞洲減排措施多政府主導

我因為曾經參與推動亞洲第一隻綠色債券基金，所以接觸不少亞洲的投資者，相對起歐洲，亞洲投資者的主動性仍然是差了一截。目下，很多減排措施由政府主導，推動力出自上層，歐洲的底層投資者就比較積極。

要成功締造一綠色金融生態圈，需要三類參者：

（1）拿錢經營項目的人；

（2）出錢的投資人；

（3）協成事情的中介機構，例如律師、會計師、投行、環保顧問等。

特區政府在（1）和（3）都做了很多功夫。（2）方面，坐擁巨資的金管局也許可以採取一更進取的態度。

潮流是向前的，我記得很多年前向一些家族基金推銷綠色金融產品時，他們的態度是「投資是投資，福利是做福利」，兩者不用混為一談，只要投資方面有水準的回報，再從回報中抽取部分出來做捐贈，不是更好嗎？這樣其實是忽略了錢的乘數效應（multiplier effect）。舉例如果有足夠綠色投資者買一家公司的股票，從而改變企業的發展方向，產生的效應遠比捐錢大。

管理層關注持續發展 更能為小股東創利

近年，投資環保的想法已經被慢慢修正，至少很多人覺得買綠色金融產品不再是捐錢了。而且，市場屢次證明一家關注持續發展的企業，管理層大都是有質素和負責任的，更能為小股東創利。股票以外，綠色債券近年亦很風行。今天，雖然綠色債券的發行價和普通債券的差別不是太明顯。但後市表現因為愈來愈多基金經理需要買入綠色債券，息差都比同類債券收窄。

COVID-19的出現衍生兩個趨勢，一是大家對極權社會的忍受能力提高了，二是大家更着重環保。前者我覺得是退步，而後者雖然來得慢，卻是值得慶賀的。

利益申報：筆者為低碳亞洲有限公司（Carbon Care Asia Limited）非執行主席，低碳亞洲是立足亞洲的一家有12年歷史的環保顧問公司，客戶包括政府、NGO和領先企業

[張宗永 翼之聯想]

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