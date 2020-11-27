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迪士尼裁員規模加大至3.2萬

【明報專訊】根據迪士尼向美國證交會（SEC）呈交的文件顯示，迪士尼將於明年上半年裁減3.2萬人，裁員人數比9月宣布的2.8萬人更多，主要涉及主題公園。迪士尼發言人向美國雜誌《Variety》證實，最新裁員數字包括此前宣布的裁員人數。此外，截至10月3日，迪士尼另有3.7萬不在裁員名單之列的員工正在休假。

另外3.7萬名員工正休假

迪士尼表示，面對新冠病毒肺炎疫情影響及經營環境的變化，迪士尼為集團人手配置提升效率，包括在關鍵領域限制招聘、實施休假，並裁減人手。明年上半年裁減的員工，主要來自公園、體驗和產品部門。該部門的員工受僱於主題樂園、郵輪及度假村，部分人也負責產品銷售，總人數達到15.5萬人。截至上月初，迪士尼僱用約20.3萬人，其全球員工約八成為全職。

迪士尼本月較早前表示，由於不確定加州何時准許主題樂園重開，因此安排更多南加州主題樂園的員工休假。上月底，巴黎的迪士尼樂園亦因防疫封鎖措施收緊而再次關閉。迪士尼稱，不排除採取進一步的行動，包括暫停一些資本支出、減少影視內容的投資，並安排更多員工休假。

彭博：IBM計劃歐裁1萬人

此外，彭博社引述知情人士稱，IBM計劃在歐洲裁員約1萬人，以降低資訊科技服務部門的成本，並為分拆此業務作準備。此業務主要處理日常的設備運作，包括管理客戶數據中心，以及對設備的安裝、操作及維修提供技術支援。消息稱，今次裁員將影響歐洲約20%的IBM員工，以英國和德國所受的影響最大。IBM未來計劃專注於雲計算及人工智能業務。

（綜合報道）

[國際金融]

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