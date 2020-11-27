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Salesforce有意併購 Slack股價急飈38％

【明報專訊】《華爾街日報》引述消息人士稱，企業軟件巨頭Salesforce正就收購商用通訊軟件Slack舉行深入談判，雙方可望在數天內達成協議，並可能趕及在Salesforce下周二收市後公布業績時宣布合併的消息。受併購消息帶動，Slack股價周三收市升37.6%創新高。在潛在收購消息傳出前，Slack市值已超過170億美元。若成功收購，將成為Salesforce歷來最大規模的交易。分析師認為，若雙方合併，將可能令Salesforce與微軟的競爭加劇。

Salesforce是全球最大的客戶關係管理（CRM）軟件銷售商，透過雲端服務向客戶提供軟件，開創業界先河。該公司由創辦人貝尼奧夫（Marc Benioff）營運，他因為收購《時代》雜誌而成為矽谷知名度最高的CEO之一。Salesforce目前的市值約為2000億美元，市盈率近100倍，有助其透過股票收購。

與微軟企業軟件競爭料加劇

Salesforce近期已作出一系列的收購，例如去年以超過150億美元收購數據分析平台Tableau Software，今年又收購雲軟件供應商Vlocity，務求成為全方位的商業軟件供應商，為客戶提供人工智能數據分析，以至企業管理等多元化服務。這令到Salesforce與微軟等在商業軟件供應商的競爭加劇。

微軟約4年前擊敗了Salesforce的競標，成功收購職業社交平台領英（LinkedIn）。微軟的通訊產品Teams，也加入了類似於Slack的功能。Slack最初主要由技術開發人員使用，逐漸成為商界主流的通訊產品，其目標是最終取代辦公室電郵。

（綜合報道）

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