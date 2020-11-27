印度拖慢中國手機進口審批 蘋果旗艦新機iPhone 12同遭殃

過往15天審批 部分現已逾兩月

消息稱，以往就進口產品質量向印度標準局（BIS）提交的申請，通常在15天內完成處理，但現在部分申請需時兩個月或以上。消息人士稱，蘋果的印度高層保證將擴大在印度的組裝業務，呼籲BIS現階段加快審批。暫未知當地的iPhone 12審批程序被延遲多久。

美股昨感恩節休市，周五亦將提早收市。歐洲央行昨向市場放鴿，鞏固投資者對歐洲央行將在12月加碼寬鬆的預期。歐洲央行首席經濟學家萊恩（Philip Lane）昨警告，容忍通脹在更長的時間進一步下滑，將打擊消費和投資。歐洲央行10月的會議紀錄亦顯示，央行決策者選擇採取更多刺激措施。歐元區國家的債券孳息率昨晚輕微下滑。葡萄牙10年期國債孳息率降至0.007厘，逼近零水平見新低。

小米3萬部電視傳被拒進口

在中印關係趨於緊張之際，印度的貿易商、民族主義團體呼籲抵制由中國進口的貨品。印度總理莫迪則繼續推動本土生產。消息人士稱，BIS推遲對智能手表等產品的審批之際，印度電子和信息化部正推動印度商界自行生產這些電子產品。

蘋果在印度有組裝業務，但iPhone 12及其他較新的產品仍要由中國進口。根據BIS網站的數據，截至周三，1080份已提交的筆記簿電腦、平板電腦和其他設備的申請正在審批，其中669份申請已審查超過20天。數據顯示，這些經歷漫長審批過程的產品，包括台灣緯創（Wistron） 、仁寶（Compal Electronics）等在內地生產的設備，以及杭州海康威視的產品。部分申請自9月以來就處於等待狀態。

消息又稱，印度貿易部早在7月已要求進口商要獲得特別許可，才可向印度進口電視機，令小米和三星電子等受到影響。知情人士稱，小米有3萬部電視機因未取得特別許可而被拒進口，而三星電子也面臨類似的進口限制。此外，印度政府在9月宣布禁止《絕地求生》等118款內地手機軟件後，本周二再禁用43款內地軟件，當中包括阿里巴巴旗下的全球速賣通（AliExpress）。

鴻海部分生產線計劃遷越南

路透社引述知情人士稱，蘋果主要代工商鴻海應蘋果的要求，計劃將部分iPad和MacBook生產線由中國轉移至越南北江省，相關生產線將在明年上半年投產，以緩和中美貿易戰的風險。另一方面，歐盟委員會正計劃採取更嚴格的措施，阻止外國企業收購歐盟企業的知識產權。此舉可能導致歐盟與中國、美國及其他貿易伙伴關係緊張。歐盟委員會會表示，將採取更強有力的措施，防止外國通過研究項目、收購或間諜活動，侵佔歐盟企業的知識產權。歐盟表明，正制定新規，規範與外國實驗室的合作。

（綜合報道）

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