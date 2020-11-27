經濟

半新股濠江機電瀉八成 疑涉騙局 股評人：勿沾手

【明報專訊】近月常被指涉及網上股票騙局、被謔稱「微信女股」之一的半新股濠江機電（1408），昨日開市即暴瀉八成，其後在低位0.51元徘徊，收報0.79元，單日蒸發近18億元市值。有股評人認為濠江機電「已無翻身機會」，呼籲散戶不要買入，若還持股的人要盡快沽出，以減少個人損失。

明報記者 陳麗歡

濠江機電於今年9月11日上市，不足一個月時間，股價已爆升近3倍，本報上月曾報道，疑有偽冒分析員的「股票導師」推介濠江機電，本月初股價炒至高位4.8元，自上市以來累計升3.8倍。直至近日網上討論區亦有網民發帖（見圖），指有其他「微信女」推薦買入該股，同時該股近日成交急增，成交股數由平日數十萬至100萬股，大增至周三（25日）近9000萬股，至昨日股價終於「崩潰」。以昨日的跌幅計算，濠江機電單日損失17.85億元市值。

翻查資料，昨日濠江機電的十大淨賣出券商非常分散，按股數計，淨賣出最多的京基、富昌及盈透等券商，賣出股數相當接近，而且都並非散戶常用的證券行；至於淨買入券商前兩名的中銀國際及匯豐，則較多散戶使用。

近日再有「微信女」私訊推介

根據中央結算系統（CCASS）資料，截至周二（24日），濠江機電只有約25%股份存放於CCASS，當中前五大券商京基證券、中泰、晉立峰、長雄及凱基持倉合共約15.38%，意味市場上流通「街貨」實際不多。

沽盤分散多家券商

買盤中銀國際匯豐散戶居多

富昌證券聯席董事譚朗蔚分析指，濠江機電主營業務市場不在香港，集團管理層難以長期關注香港市場動向，加上公司業務以建築和裝修為主，亦是少有投資者關注、較冷門的行業，形成股份「貨源歸邊」，具有相關條件的股票是容易被這類股票騙局利用的對象。

譚朗蔚呼籲，散戶不要趁低位買入股份。他形容，濠江機電已沒有翻身的機會，若今天的股價能守住昨日0.79元的低位，便要盡快沽售；若今天未能守住0.79元，肯定要沽售，以免損失更嚴重。

易貨源歸邊 被騙徒利用

譚朗蔚謂投資者不能以僥倖的心態再博取在「炒作」中獲利，更要避免買入有類似特徵的股票作投資。

相關字詞﹕濠江機電

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