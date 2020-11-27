李嘉誠有份投資 力世紀展示2300萬電動車

全球生產10輛 3輛已交付

力世紀昨日收報0.58元，升3.6%。集團主席何敬豐表示，跑車Apollo IE僅全球生產10輛，目前已有3輛完成交付，會在今年年底前完成第4輛的交付，明年會完成其餘6輛的交付。跑車Apollo IE每輛賣價為300萬美元（約2340萬港元）。何敬豐透露，公司正在研發新型跑車款EVO，預計全球生產100輛。

至於電動代步車EMS 則是力世紀旗下GLM株式會社最新發布的代步車。集團首席執行官宋建文指出，電動代步車以高端市場為主，對象客戶為長者及殘疾人士。他更指出，已有醫療設備公司查詢合作意向。他指出，代步車作用上類似電動輪椅，目前型號處於初步設計，在量產前會再進一步改良。

宋建文又稱，公司在兩年內在轉型方面已接近尾聲，未來幾年在車的銷售收入和技術支援服務的收入會愈來愈高。他對集團股東李嘉誠在兩年間不斷增持投資公司，表示感激，形容投資者注資是顯示對公司未來發展有一定的信心。