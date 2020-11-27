許正宇：互聯互通循序漸進擴容

他表示，生物科技股納入滬深港通資格有待監管機構交代，估計與其他滬深港通股份相同，並要符合指數資格、AH股要求，稱「好快」會再對外公布。他稱滬深港通開通以來成績不俗，北向交易日均交易量及持倉總額，於2017年至今年10月底分別上升9倍及逾3倍；同期南向交易亦分別上升2倍及逾八成，相信隨着南北雙向擴容，將可加快資本市場發展。至於「理財通」及在大灣區設立保險業售後服務中心，他表示，當局會與相關監管機構加快相關工作，具體細節與方案仍有待安排，當局將盡快公布。

政府日前公布由昨起撤銷非住宅物業雙倍印花稅（DSD），他表示，截至今年9月底，私人寫字樓、私人零售業樓宇及私人分層工廠大廈售價指數，由從高位回落13%至19%（見圖），為便利企業出售非住宅物業套現，相關印花稅回復以「第二標準」稅率徵收，以緩減經濟衝擊。

非住宅物業售價指數回落13%至19%

提到措施是否令非住宅物業交投量增加，繼而令「炒風」出現，他回應稱，此類物業價格是受經濟前景影響，而現時在銅鑼灣、尖沙嘴等亦見「吉舖」，加上有企業實行在家辦公，有關需求或者有些少調整，但在構思有關措施時已了解到整個市場生態與住宅有甚大不同，當局未來一段時間將繼續觀察有關情况。