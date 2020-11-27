經濟

許正宇：互聯互通循序漸進擴容

【明報專訊】政府《施政報告》日前出爐，財經事務及庫務局長許正宇昨天在記者會上表示，當局將逐步加快擴大資本市場「互聯互通」，包括在北向納入科創板股票，以及南向納入未有盈利的生物科技公司。被問及第二上市中概股未有納入到「互聯互通」選股範圍的原因，他僅稱，自滬港通開通以來，當局都是以循序漸進方式擴大機制，認為是次措施完全符合發展邏輯，以及優化整個滬深港通的基礎。

他表示，生物科技股納入滬深港通資格有待監管機構交代，估計與其他滬深港通股份相同，並要符合指數資格、AH股要求，稱「好快」會再對外公布。他稱滬深港通開通以來成績不俗，北向交易日均交易量及持倉總額，於2017年至今年10月底分別上升9倍及逾3倍；同期南向交易亦分別上升2倍及逾八成，相信隨着南北雙向擴容，將可加快資本市場發展。至於「理財通」及在大灣區設立保險業售後服務中心，他表示，當局會與相關監管機構加快相關工作，具體細節與方案仍有待安排，當局將盡快公布。

政府日前公布由昨起撤銷非住宅物業雙倍印花稅（DSD），他表示，截至今年9月底，私人寫字樓、私人零售業樓宇及私人分層工廠大廈售價指數，由從高位回落13%至19%（見圖），為便利企業出售非住宅物業套現，相關印花稅回復以「第二標準」稅率徵收，以緩減經濟衝擊。

非住宅物業售價指數回落13%至19%

提到措施是否令非住宅物業交投量增加，繼而令「炒風」出現，他回應稱，此類物業價格是受經濟前景影響，而現時在銅鑼灣、尖沙嘴等亦見「吉舖」，加上有企業實行在家辦公，有關需求或者有些少調整，但在構思有關措施時已了解到整個市場生態與住宅有甚大不同，當局未來一段時間將繼續觀察有關情况。

上 / 下一篇新聞

大家樂多賺8% 靠補貼七折出糧 半年攞3.3億保就業 聘近千人教自助點餐
大家樂多賺8% 靠補貼七折出糧 半年攞3.3億保就業 聘近千人教自助點餐
羅德承：第四波疫情 生意變得淡靜
羅德承：第四波疫情 生意變得淡靜
六福純利倒退41% 總派息持平
六福純利倒退41% 總派息持平
餐飲醫療帶動 毛記盈利逆市增
餐飲醫療帶動 毛記盈利逆市增
京東健康首日超購49倍 近期最熱
京東健康首日超購49倍 近期最熱
港股五連升 見9月新高
港股五連升 見9月新高
康宏股東會變鬧劇 3分鐘即叫停 馬時亨：管治差 公司回應：遭恐嚇威脅
康宏股東會變鬧劇 3分鐘即叫停 馬時亨：管治差 公司回應：遭恐嚇威脅
郭曉群友好陳佩雄 入稟告康宏全體董事
郭曉群友好陳佩雄 入稟告康宏全體董事
李嘉誠有份投資 力世紀展示2300萬電動車
李嘉誠有份投資 力世紀展示2300萬電動車
波司登逆市多賺四成 中期息3.5仙
波司登逆市多賺四成 中期息3.5仙
Dynam：彈珠機業務回復七八成
Dynam：彈珠機業務回復七八成
大昌轉蝕1060萬 仍派中期息0.12元
大昌轉蝕1060萬 仍派中期息0.12元
半新股濠江機電瀉八成 疑涉騙局 股評人：勿沾手
半新股濠江機電瀉八成 疑涉騙局 股評人：勿沾手
壹傳媒擬再售台物業套4.7億
壹傳媒擬再售台物業套4.7億
人行：首10月金融讓利1.25萬億
人行：首10月金融讓利1.25萬億
印度拖慢中國手機進口審批 蘋果旗艦新機iPhone 12同遭殃
印度拖慢中國手機進口審批 蘋果旗艦新機iPhone 12同遭殃
Salesforce有意併購 Slack股價急飈38％
Salesforce有意併購 Slack股價急飈38％
迪士尼裁員規模加大至3.2萬
迪士尼裁員規模加大至3.2萬
劉思明：京東健康阿里健康各具優勢
劉思明：京東健康阿里健康各具優勢
張宗永：2050年：銀行零碳排放目標
張宗永：2050年：銀行零碳排放目標
技術取勝：中石化中線走勢轉佳
技術取勝：中石化中線走勢轉佳
盧駿匡：恒指下月或見終極黃金交叉
盧駿匡：恒指下月或見終極黃金交叉
反對純官續任董事票數反彈
反對純官續任董事票數反彈
近半受訪市民聖誕勒緊褲頭
近半受訪市民聖誕勒緊褲頭
劉思明：中小科網股受捧 中軟創新高可吼
劉思明：中小科網股受捧 中軟創新高可吼
周顯：大廚坤時也命也
周顯：大廚坤時也命也
譚新強：對拜登政策綱領的建議（一）
譚新強：對拜登政策綱領的建議（一）
湯文亮：「薄cut」又嚟啦
湯文亮：「薄cut」又嚟啦
代理料今年新加坡樓價難大跌 防疫封關 有本地需求支持
代理料今年新加坡樓價難大跌 防疫封關 有本地需求支持
小字典：組屋、私宅、有地私宅
小字典：組屋、私宅、有地私宅
盧楚仁：金市洗倉式暴跌陸續有來
盧楚仁：金市洗倉式暴跌陸續有來
住宅不減辣 柏傲莊II第四輪沽九成 1個月累沽近1400伙 兩年來銷售速度最快新盤
住宅不減辣 柏傲莊II第四輪沽九成 1個月累沽近1400伙 兩年來銷售速度最快新盤
本木蔚藍兩盤共收逾5100票 今起接力開賣
本木蔚藍兩盤共收逾5100票 今起接力開賣
上月官方樓指半年新低 按月跌0.6%
上月官方樓指半年新低 按月跌0.6%
深9複式4460萬賣殼沽 兩年實蝕815萬
深9複式4460萬賣殼沽 兩年實蝕815萬
撤辣後尖東舖398萬沽 4年蝕四成
撤辣後尖東舖398萬沽 4年蝕四成
佳寧娜強拍海壇街舊樓 底價2.9億高去年估值逾84%
佳寧娜強拍海壇街舊樓 底價2.9億高去年估值逾84%