郭曉群友好陳佩雄 入稟告康宏全體董事

案件明年1月27日聆訊

由於今次陳佩雄入稟控告康宏所有董事，即意味在上周四才獲委任、 昨日負責主持股東會的執行董事李晉頤及獨立非執行董事林國昌也包括在內。同時，今次入稟狀亦控告持有康宏共29.99%股權的台灣富邦金控蔡明興旗下的兩家公司，即Eagle Legacy Limited及Oceana Glory Limited兩家公司，以及聲稱是康宏小股東的朱曉燕。朱曉燕曾於2017年出手，入稟力阻在康宏持股29.91%的股東郭曉群在當年年尾股東會上，投票罷免時任的董事會。據稱，今次案件的聆訊日期定於明年1月27日。

陳佩雄並非集團員工

在昨晚康宏的股東特別大會遭叫停後，獲郭曉群提名委任加入康宏董事會的馬時亨等人舉行記者會，在會場內有記者問及陳佩雄是否曾是佳兆業員工，有份出席的佳兆業高級顧問譚禮寧回應稱，陳佩雄與郭曉群有生意往來，但是並非集團員工。