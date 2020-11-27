經濟

康宏股東會變鬧劇 3分鐘即叫停 馬時亨：管治差 公司回應：遭恐嚇威脅

【明報專訊】康宏環球（1019）昨股東特別會（EGM）變鬧劇，會議開始3至4分鐘即告終止，代表集團主要股東、佳兆業（1638）聯席總裁郭曉群出席的馬時亨等人指摘康宏做法「沒有最差，只有更差」；但康宏發公告炮轟郭曉群一方代表，接近董事席「試圖以威脅及恐嚇方式行事」，會議主席多次勸止不果，因此將大會延期。

明報記者 陳偉燊

在昨日大會前，康宏的會場外已有保安嚴密佈防，只有獲抽中籤的25人可進內，當中包括郭曉群一方代表馬時亨、石禮謙及譚禮寧等。但立法會議員謝偉俊卻現身現場，稱被拒之門外，他聲稱自己代表約4.9%的康宏小股東，並稱與郭曉群所獲的股東授權無關。石禮謙則補充，被指是佳兆業前高層的另一康宏股東陳佩雄，其所持的7.26%持股，則包括在授權郭曉群的51.2%持股股東之內。

消息：譚禮寧迫近台前

據稱，譚禮寧在股東會一開始立即阻撓會議與行，指公司過去3年沒有召開股東會選出授權董事，由現有董事主持罷免議案有利益衝突之嫌，因此動議由馬時亨任大會臨時主席。他發言時更曾走往台前，林國昌多次要求譚禮寧坐下不果，不久後即叫停會議。康宏昨晚發公告指出，主要股東郭曉群委派代表在股東會期間接近董事席，試圖以威脅及恐嚇方式行事，不斷打斷會議程序，多次勸阻不果後，無奈宣布將股東會延期。會後譚禮寧發炮，指公司情况一塌糊塗。馬時亨更質疑會議主席不懂程序，及有人不喜歡譚禮寧所言叫停會議，做法反映出公司管治差。石禮謙就認為，證監會、政府及交易所等監管機構有責任了解事件，在股東過去3年無法掌握公司的情况，有需要維護公道，在他參與過的眾多股東會，未見過這麼惡劣。謝偉俊直指，監管機構在事件上責無旁貸。

雙方亦各有自稱小股東人士表態支持，有曾姓小股東聲稱股東會安排不周，自己無法入場，但坦言事前並無登記；另亦有小股東指出，主持股東會主席需由董事推選，馬時亨未獲推選，無法出任主席屬合理安排。

此外，對於在會前，康宏發公告交代與AGBA擬進行總值4億美元的出售業務交易，馬時亨形容，交易性質類似訂立諒解備忘錄，沒有法律效力，提出收購的公司亦不為人認識，並浪費公司的資源去擬定交易。譚禮寧形容：「公司過去3年沒有任何財務數據，但向AGBA出售業務交易卻可為業務定價」，令他們不明所以。

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